Jovem László Bénes sofre grave lesão e desfalca Borussia M’Gladbach por até três meses

Foto: Divulgação/Borussia

A tarde dessa terça-feira (12) não foi uma das melhores para o Borussia Mönchenglabach, em especial para o jovem promissor László Bénes, 20, que sofreu uma grave lesão no metatarso do pé esquerdo em um amistoso de portas fechadas contra o VVV-Venlo, da Holanda.

O objetivo do treinador Dieter Hecking era dar ritmo aos jogadores com menos minutos em campo até aqui na temporada, e o resultado até foi satisfatório: 5 a 1. Raúl Bobadilla, Julio Villalba, Jonas Hofmann duas vezes e Mickäel Cuisance anotaram os gols dos Potros.

Esse último, inclusive, deve ganhar mais espaço com a lesão de Bénes, que agora se junta a Tobias Strobl, fora por tempo indeterminado por conta de uma lesão nos ligamentos do joelho. Dessa forma, as opções de Hecking no meio-campo ficaram reduzidas, e assim, Jonas Hofmann deverá ser mais utilizado na faixa central, além do jovem Cuisance, que poderá ganhar chances – ao menos no banco de reservas.

“É uma pena Laci e para a equipe também, uma vez que nossa lista de lesionados está aumentando, ainda mais porque se trata de uma lesão de longo prazo”, disse o auxiliar técnico Dirk Bremser, se referindo aos já lesionados Tobias Strobl (joelho), Ibrahima Traoré (coxa) e Josip Drmic (joelho), além de Mamadou Doucouré, em transição após múltiplas lesões desde a temporada passada – o jovem defensor ainda não estreou com a camisa dos Foals devido as lesões.

László Bénes, contratado junto ao Zilina na temporada passada, detém nove aparições com a camisa do Borussia Mönchengladbach – com destaque para o triunfo diante do Hertha por 1 a 0 na campanha passada, com gol do jovem eslovaco, tratado como substituto natural de Mahmoud Dahoud.

Sem Bénes e com outros desfalques, o Gladbach volta a campo no sábado (16), diante do RB Leipzig, fora de casa, às 13h30, em jogo válido pela 4ª rodada da Bundesliga.