Estreante Leipzig sai na frente, mas cede empate para Monaco em casa

RB Leipzig realizou nesta quarta-feira (13) sua primeira participação na história da Uefa Champions League diante do Monaco, campeão francês na última temporada, enquanto os touros vermelhos conseguiram um surpreendente vice-campeonato na Alemanha. Em um confronto franco na Red Bull Arena, as equipes empataram por 1 a 1, com gol de Forsberg para os mandantes e Tielemans para a equipe do principado.

Retomando as atenções para suas competições nacionais, o Leipzig jogará novamente em casa, diante do Borussia Mönchengladbach, no sábado, às 13h30. Já o Monaco, no mesmo dia, busca recuperação no campeonato francês diante do Strasbourg, 12h, após revés avassalador por 4 a 0 para seu grande rival, o Nice.

Jogando diante de sua torcida em um momento histórico – participação inédita na Uefa Champions League, o Leipzig não se intimidou perante o Monaco, equipe sensação da Europa na temporada passada, e logo foi para o ataque, criando algumas chances de perigo. Aos 33’ a defesa dos visitantes falhou e permitiu que Forsberg, livre de marcação, avançasse sem ser incomodado, facilitando a vida do dinamarquês, que surpreendeu Benaglio e bateu direto para o gol, abrindo o placar para os touros vermelhos.

A alegria dos donos da casa, no entanto, não durou muito. Um minuto depois, o Monaco chegou ao empate através de Tielemans, após boa jogada de Diakhaby pela esquerda. O belga parou em boa defesa de Gulacsi, mas foi mais esperto para mandar a bola para as redes e igualar o marcador.

Já na etapa complementar o Leipzig continuou ameaçando muito mais, principalmente com Timo Werner – sem sucesso. Augustin, logo após entrar em campo, quase causou um impacto imediato, porém Benaglio executou uma excelente intervenção para evitar que o time da casa retomasse a liderança no placar. Mesmo insistindo bastante, o Leipzig não conseguiu furar a defesa do Monaco, que por outro lado, teve atuação pouco inspirada, principalmente de Falcão, maior esperança de gols da equipe do principado.