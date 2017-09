Experiente, Hamburgo anuncia contratação do  meia bósnio Sejad Salihovic

Foto: Divulgação/Hamburgo

O Hamburgo anunciou nesta quarta-feira (13), o meio-campista bósnio Sejad Salihovic de 32 anos que estava sem clube desde o final da temporada passada quando jogava pelo St. Gallen da Suíça. O contrato vai até o final da temporada.

Salihovic é um velho conhecido do futebol alemão por já ter atuados por clubes como Hertha Berlin e Hoffenheim, esse com mais destaque por onde esteve por nove anos e também jogou no futebol chinês por dois anos pelo Guizhou Renhe. Além disso, passou pela seleção Bósnia e esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo no Brasil em 2014.

Mesmo sem clube o jogador vinha treinando no time sub-23 do Hoffenheim até conseguir um novo clube e a oportunidade do Hamburgo apareceu por conta da equipe está com alguns jogadores entregues ao departamento médico e o elenco está bem enxuto nesta atual temporada.

Em sua chegada o novo reforço falou da oportunidade que está recebendo do clube: “Fiquei muito feliz pela oportunidade que estou recebendo do Hamburgo, e eu estava treinando a parte e venho para ajudar a equipe no decorrer desta temporada. A equipe começou bem e chego para somar. O Gisdol é um excelente profissional e conheço seu trabalho de muito tempo, e sei da sua competência. Agora é começar os trabalhos para estar à disposição da comissão técnica para o andamento da Bundesliga”.

O comandante da equipe Markus Gisdol fez elogios ao velho conhecido: “O Sejad é um grande profissional e vem para nos ajudar. É um jogador agora mais experiente e que vai ser importante no esquema da equipe. Trabalhos juntos nos tempos de Hoffenheim e quando estivemos por lá ajudou muito a equipe e espero que seja desta forma aqui no Hamburgo”.

Jens Todt diretor esportivo afirmou que Salihovic vai trazer experiência ao elenco: “É um jogador muito rodado e conhece muito bem o futebol alemão e sua experiência vai ajudar a equipe. Acredito no seu potencial e sua polivalência irá ser útil. A equipe vai ganhar muito com sua chegada. Esperamos que o grupo o receba bem”.

Os dinos voltam a campo nesta sexta-feira (15) e vão até a HDI-Arena enfrentar o Hannover no Norderby pela abertura da 4ª rodada da Bundesliga, a equipe começou com duas vitorias e uma derrota na atual temporada e vai buscar a recuperação fora de casa contra uma equipe que inicio bem, após seu retorno a elite.