Promessa paraguaia, atacante Villalba é segundo estrangeiro mais jovem no Gladbach

(Foto: Divulgação/Borussia Mönchengladbach)

O jovem atacante paraguaio Julio Villalba, reforço dos Potros para a temporada – havia sido contratado na temporada passada e ficou cedido por empréstimo no Cerro Porteño, realizou sua estreia profissional com a camisa dos Foals na derrota do Gladbach para o Frankfurt por 1 a 0 no Borussia-Park.

Villalba tornou-se o 11º jogador sul-americano a vestir a camisa do Borussia na Bundesliga, e apesar da derrota, o paraguaio ficará marcado na história do clube por ter se tornado o segundo jogador mais jovem da história a vestir a camisa dos Potros na Bundesliga – contando os estrangeiros. O atacante de 18 anos (completará 19 no dia 17 de Setembro) fica atrás apenas de Andriy Voronin.

“Foi um grande momento para mim por atuar em estágio tão elevado. Eles (minha família) estavam no Paraguai assistindo a partida pela televisão e obviamente estavam orgulhosos de mim”, complementou o jovem atacante, que foi contratado junto ao Cerro Porteño na temporada passada, mas continuou jogando na equipe paraguaia por empréstimo, chegando a Mönchengladbach para atual temporada.

Ainda jovem e com a contratação de seu compatriota Raúl Bobadilla, a expectativa era que Villalba tivesse poucas chances de participar dos jogos da equipe profissional, todavia, pelo fato de ser estrangeiro e não contar na lista de países permitidos, o atacante não pode atuar pela equipe sub-23 dos Potros – Yeboah, que é australiano, pode atuar, pois está na lista de países liberados pela federação. Dessa forma, após se destacar em alguns treinos e amistosos, Julio teve a oportunidade de ser relacionado pela primeira vez para o confronto diante do Frankfurt, pela Bundesliga.

Ambicioso, Villalba traçou seus planos com a camisa dos Potros: “Meu objetivo é estar presente na escalação inicial em uma partida competitiva, e estou trabalhando forte para que isso aconteça”, finalizou o paraguaio.