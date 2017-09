Com goleiros inspirados, Hertha Berlin e Athletic Bilbao empatam sem gols

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do grupo J da UEFA Europa League, realizada no Estádio Olímpico de Berlim.

Com direito a otima atuação dos goleiros Thomas Kraft e Iago Herrerín, Hertha Berlin e Athletic Bilbao empataram sem gols no primeiro jogo da fase de grupos da Uefa Europa League. Após um primeiro tempo movimentado e com o time espanhol tendo as melhores chances de gol, a segunda etapa foi marcada por uma melhor exibição dos donos da casa, que não conseguiram chegar ao gol. O jogo ocorreu nessa quinta feira (14) em Berlim.

Foi a primeira vez na história que as duas equipes se enfrentaram na competição. O Athletic foi eliminado na fase de dezesseis avos de final pelo KRC Genk quando disputou a UEL na última temporada, enquanto o Hertha foi eliminado pelos dinamarqueses do Brøndby, ainda na terceira fase preliminar.

O resultado deixou as equipes dividindo a segunda colocação do grupo J, com um ponto cada. Na outra partida do grupo, o Östersunds derrotou o Zorya Luhansk jogando na Ucrânia por 2 a 0, placar que colocou os suecos como líderes da chave com três pontos, enquanto o clube ucraniano é o lanterna, sem pontuar.

O Hertha volta a jogar pela Europa League na última quinta feira (28) de setembro diante do Österund, na Jämtkraft Arena, em Österund. Já o Athletic receberá o Zorya Luhansk, no San Mamés, em Bilbao.

Com um 4-4-2, a equipe visitante começou melhor a partida e logo aos dois minutos, Aduríz recebeu passe de Muniain e obrigou o goleiro alemão a fazer sua primeira boa intervenção no primeiro tempo. Aos seis minutos, nova defesa de Kraft em chute de longa distância de Muniain, refletindo o domínio do clube basco mesmo jogando fora de casa. A equipe alemã melhorou nos minutos finais da etapa inicial, arriscando chutes de longa distância, mas sem perigo.

No segundo tempo, o time de Pál Dárdai voltou melhor e logo aos três minutos, Platenhardt obrigou o goleiro dos Leones a fazer grande defesa logo aos três minutos da etapa final, a primeira das outras três que evitariam uma derrota da equipe de Cuco Ziganda, que voltou mal para o segundo tempo e viu os donos da casa melhorarem seu rendimento e por pouco não saírem vitoriosos.