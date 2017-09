Bayern de Munique recebe Mainz 05 visando recuperação na Bundesliga

Neste sábado (16), O Bayern de Munique receberá em casa o Mainz 05 buscando uma recuperação na tabela após perder para o Hoffenheim na última rodada por 2 a 0 fora de casa.

Na última rodada da Bundesliga, o atual campeão alemão perdeu a invencibilidade diante do Hoffenheim, os garotos de Julian Nagelsmann pararam o todo poderoso Bayern de Munique na Rhein-Neckar-Arena. O Bayern que vem de uma vitória durante a semana por 3 a 0 contra o Anderlecht (BEL), jogo válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, deu uma confiança aos jogadores de Ancelotti para o jogo contra o Mainz, os bávaros querem garantir mais uma vitória em casa e voltar ao topo da tabela que atualmente pertence ao Borussia Dortmund, Hoffenheim e Hannover.

O Mainz 05 não disputa nenhuma competição europeia, portanto a sua última partida foi contra o Bayer Leverkusen pela Bundesliga no último sábado (09). O Mainz entrou em campo e fez o seu trabalho, levando a melhor e se recuperando de uma derrota contra o Sttutgart, vencendo por 3 a 1 o Leverkusen na Coface Arena.

Estatísticas

Lewandowski fará o seu centésimo jogo de Bundesliga vestindo o manto bávaro, a grande festa pode levar uma semana turbulenta pro atacante à uma semana que poderá ser fechada com chave de ouro.

É um grande desafio para o Bayern enfrentar o Mainz 05, nos últimos três confrontos entre os dois times, uma vitória para cada lado e um empate.

O Mainz pode se aproveitar de um Bayern que parece não estar ainda 100% na temporada e tentar arrancar alguns pontos do Gigante da Baviera na Allianz Arena.

Alguns desfalques podem ser cruciais para o jogo, do lado do Bayern ambos laterais esquerdos estão fora por lesão, Bernat e Alaba, é provável que Ancelotti improvisará o lateral direito Rafinha no lado esquerdo. Já no elenco do Mainz, estão de fora do duelo: Huth, Hack, Sverko, Latza, Berggreen e Kodro.

Últimos preparativos

Em coletiva de imprensa, Ancelotti disse que Boateng já está recuperado a apto: "Boateng está apto para o jogo. Ele pode começar amanhã. A decisão será tomada após o último treino."

Ancelotti ressaltou também a importância de uma vitória contra o Mainz: "Amanhã é importante a vitória, então temos tempo para comemorar a Oktoberfest", disse Ancelotti.

Durante a semana, o capitão Manuel Neuer pediu aos jogadores e membros do Bayern de Munique para que todos se concentrem no futebol.

O técnico Sandro Schwarz, do Mainz 05 está otimista para o jogo: " Se queremos um resultado, então precisamos de qualquer forma um bom desempenho!".

"Estamos lidando com isso, como é o clima na Baviera. Nosso foco é sobre o nosso desempenho", Sandro persistiu em dizer como é importante um bom desempenho contra o Bayern de Munique.