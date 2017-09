Hannover vence Hamburgo e assume provisoriamente liderança da Bundesliga

O Hannover recebeu o Hamburgo na HDI-Arena em partida válida pela abertura da 4ª rodada da Bundesliga 2017/18 no Norderby, nesta sexta-feira (15). Os vermelhos começaram a temporada muito bem e queriam manter a invencibilidade diante de um adversário desfalcado e queria a reabilitação.

Numa partida onde os mandantes foram superiores e venceram pelo placar de 2 a 0 com gols de Harnik e Bebou. Com o resultado colocou os vermelhos provisoriamente na liderança com 10 pontos. Já os dinos estão em sétimo com 6 pontos.

A próxima partida do Hannover é diante do Freiburg no Schwarzlwald-Stadion. Enquanto que o Hamburgo recebe o Borussia Dortmund no Volksparkstadion, os jogos serão realizados na próxima quarta-feira (20).

Buscando manter a boa fase o time vermelho foi mais objetivo nas suas descidas ao ataque e aos 19 minutos Bakalorz tentou o arremate colocado e mandou por cima da meta de Mathenia. Um minuto seguinte o arqueiro hamburguês saiu jogando errado e deu nos pés de Harnik só que o austríaco arriscou mal.

No entanto, a equipe vermelha continuou criando chances de gol e aos 30 minutos Ostrzolek cruzou para a área e Harnik tentou outra vez arriscando pra fora. No final da primeira etapa, o volante Schwegler tentou de longe só que sem direção.

Já na etapa final os mandantes foram com tudo em busca do seu gol e conseguiram abrir o marcador aos cinco minutos na bola levantada por Ostrzolek a área e com a indecisão de Mathenia, Füllkrug desviou para o meio da pequena área, Jung cortou mal e sobrou para Harnik apenas empurrar para as redes.

Em seguida aos oito minutos tiveram outra oportunidade de aumentar o marcador num contra-ataque rápido iniciado por Bebou, o togolês deu na medida para Füllkrug arriscar e mandar por cima.

Tentando esboçar uma reação na partida os dinos até que tentou no chute de longa distância com o estreante Salihovic, o bósnio chutou de fora da área só que a defesa desviou. O mesmo jogador fez uma boa jogada ao cruzar para Hahn desviar ao gol só que Tschauner atento defendeu.

Só que aos 37 minutos a equipe da casa marcou o segundo, Klaus cobrou a falta Mathenia rebateu para o meio e deu nos pés de Bebou apenas mandar para o fundo do gol e ampliar a vantagem.

No fim da partida os visitantes quase descontaram na cabeça de Schipplock só que Tschauner evitou fazendo uma grande defesa. Ainda o arqueiro apareceu mais uma vez ao defender o chute de Hahn. Com isso os vermelhos se mantem invictos na competição.