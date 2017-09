Kimmich dá três assistências, Lewandowski marca dois e Bayern goleia Mainz

Google Plus

Confirmando o seu favoritismo e exercendo o seu melhor elenco, o Bayern de Munique derrotou sem dificuldades, nesse sábado (16), o Mainz 05 por 4 a 0. Com a força de sua torcida, que lotou a Allianz Arena, a equipe de Carlo Ancelotti contou com dois gols de Lewandowski, um de Müller e um de Robben, para fechar o placar.

Com o resultado, o Bayern foi a 9 pontos e assumiu a segunda posição temporariamente, – Borussia Dortmund, Hoffenheim e RB Leipzig jogam mais tarde e podem ultrapassá-lo – estando na cola do Hannover, líder com 10 pontos. O Mainz 05, por sua vez, segue descendo o penhasco e soma a sua terceira derrota em quatro jogos, estando na 14ª posição.

O Bayern voltará a campo na próxima terça-feira (19) e terá um difícil jogo contra o Schalke 04, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. A vida do Mainz também não será fácil e eles jogarão na quarta-feira (20) contra o Hoffenheim, na Coface Arena, com a presença de seus torcedores.

Bayern controla o jogo e marca duas vezes

Como já era esperado, o Bayern, tecnicamente melhor, confirmou aquilo que era previsto: os bávaros possuíam a maior parte da posse da bola e controlavam o jogo com passes rápidos e envolventes. A equipe do Mainz, nas poucas vezes que tinha controle da bola, apenas chutava de média distância, sem assustar o goleiro Neuer.

O Bayern conseguiu abrir o placar logo com dez minutos de partida, quando, após uma bela troca de passes, Rafinha arrancou pela esquerda, cruzou, e a bola atravessou toda a área, chegando aos pés de Kimmich que, livre, rolou para o lado e Thomas Müller, contando com um desvio na perna de Robben, marcou o primeiro gol.

Kimmich foi importante no ataque e na defesa (Foto: Sebastian Widmann/Bongarts)

A equipe da casa continuaria pressionando, tendo duas grandes chances após o primeiro gol. Mas o final foi feliz aos 23 minutos, quando Kimmich fez boa jogada pelo lado direito e tocou para Robben, que saiu na costas da defesa do Mainz, e, cara a cara com Adler, deu um toquinho por cima para dobrar a vantagem e fechar o placar do primeiro tempo.

Bayern aumenta o placar no segundo tempo

A etapa complementar começaria do mesmo jeito que a inicial terminara: Bayern pressionando e criando muitas chances de marcar. Não demorou muito para conseguir esse objetivo, já que, aos 4 minutos, Kimmich achou Müller livre pelo lado direito, que teve o trabalho de apenas cruzar para Lewandowski completar para o fundo das redes.

Lewandowski marcou dois (Foto: Guenter Schifmann/AFP)

Apesar da grande superioridade bávara, o Mainz não abdicou de jogar e tentou ir ao ataque em algumas ocasiões, como por exemplo aos 23 minutos, quando Fabian Frei obrigou Neuer a fazer uma grande defesa após um chute forte de fora da área.

Mesmo assim, esse pequeno ímpeto ofensivo não era capaz de derrotar o Bayern, que continuou atacando e assustando. O placar seria fechado aos 31 minutos, quando Kimmich, que distribuiu incríveis três assistências, recebeu a bola na entrada da área e deu uma cavada na cabeça de Lewandowski, que nem precisou sair do chão para finalizar com qualidade e correr para o abraço.