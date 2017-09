Stuttgart vence Wolfsburg pelo placar mínimo e sobe na tabela da Bundesliga

Em um jogo equilibrado entre Stuttgart e Wolfsburg, na Mercedes-Benz Arena, os donos da casa conseguiram aproveitar a oportunidade e vencer por 1 a 0. O único gol da partida veio no final do primeiro tempo, aos 42 minutos, pelo meia Akolo.

O retrospecto de duelo entre as equipes é favorável aos suábios que venceram os últimos 11 encontros. Esta é a primeira vez em 13 anos que o Stuttgart inicia a temporada com duas vitórias em casa pela Bundesliga 2017/2018 e até então não perdeu nenhuma partida em seus domínios nos demais campeonatos.

No primeiro tempo, os vermelhos foram superiores e chegavam com perigo no gol adversário. Perto do intervalo, Akolo aproveitou a sobra de Casteels e abriu o placar marcando o gol que definiria a partida.

Já no segundo tempo, o Wolfsburg melhorou e conseguiu o domínio da bola, mas não conseguiu passar da defesa bem postada dos anfitriões. Num lampejo vermelho, Akolo teve a oportunidade de fazer o segundo gol, aos 75 minutos, quando Takuma Asano, na esquerda, cruzou para o congolês na grande área, mas não chegou a tempo na bola.

No final da partida, aos 85 minutos, o goleiro Casteels saiu para chutar a bola para longe do gol e acertou o joelho no rosto do capitão Gentner que saiu de maca de campo.

Com o resultado, o Stuttgart subiu cinco posições e agora se encontra no nono lugar. Por outro lado, os Lobos caíram uma posição e amargam a 13ª colocação com apenas quatro pontos em quatro rodadas.

Na próxima rodada no meio da semana, os suábios viajam pra enfrentarem o Mönchengladbach, na terça-feira (19) às 13h30. Enquanto o Wolfsburg recebe o Werder Bremen, também na terça, às 15h30.

Augsburg bate o Frankfurt fora de casa e entra no G5

A missão de subir na tabela de classificação e sair dos quatro pontos marcou o confronto entre Eintracht Frankfurt e Augsburg, na Commerzbank Arena. Para os donos da casa, o trabalho deveria ser fácil, mas não foi isso o que aconteceu. O visitante time da Baviera venceu por 2 a 1, com gols marcados por Max, Caiuby e Jovic.

Com o resultado até então, o Augsburg sobe para a sexta posição e o Frankfurt estaciona no 12º lugar com quatro pontos e apenas uma vitória nesse começo de temporada.

Na próxima rodada, desta vez no meio de semana, o Augsburg recebe o RB Leipzig, na WWK Arena, às 15h30 na terça-feira (19). Por sua vez, o Frankfurt viaja para enfrenta o Colônia, que amarga a última posição na tabela da Bundesliga, e entra em campo às 13h30 na quarta-feira (20).