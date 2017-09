Nuremberg goleia Duisburg fora de casa e se recupera na 2. Bundesliga

O Duisburg jogou contra o Nuremberg na Schauinsland-Reisen-Arena em partida válida pela 6ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (16). As zebras buscando embalar na competição enfrentou um tradicional adversário que vinha de três jogos sem vencer e buscava não perder contato com os primeiros colocados.

E os visitantes foram mais eficientes e venceram de goleada pelo placar de 6 a 1 com gols de Ishak três vezes e ainda completaram o marcador Löwen duas vezes e Teuchert. Para a equipe mandante o gol foi de Stoppelkamp em cobrança de pênalti. Com o resultado levou o Der Club para quarta colocação com 10 pontos. Já as zebras estão em 11° com 7 pontos.

A próxima partida do Duisburg é diante do Ingolstadt no Audi-Sportpark na próxima terça-feira (19). Enquanto que o Nuremberg recebe o Bochum no Max-Morlock-Stadion na próxima quinta-feira (21).

Logo aos 10 minutos os bávaros abriram o marcador a jogada começou no campo de defesa com o brasileiro Ewerton, o zagueiro acionou Behrens em seguida passar para Tobias Werner dar na medida para Ishak sem marcação mandar para as redes, colocando sua equipe na frente do placar. O segundo gol saiu aos 25 minutos com outra participação de Werner, o carequinha recebeu do campo de defesa e só tocou para Ishak marcar mais um na partida.

Já na segunda etapa o Der Club aumentou aos seis minutos numa linda cobrança de falta batida por Löwen, o jovem jogador cobrou colocado sem chances de defesa para Flekken que só observou.

Mais tarde marcaram o quarto gol aos 29 minutos Valentini tocou a Behrens, o volante deu para Ishak só mandar na saída de Flekken e ampliar. E dois minutos depois saiu o quinto gol, Patrick Erras passou para Löwen mandar colocado e marcar outro lindo gol no jogo.

Ainda os donos da casa descontaram aos 37 minutos após Ewerton colocar a mão na bola. Na cobrança, Stoppelkamp bateu e converteu diminuindo a sua equipe.

No fim da partida aos 42 minutos os visitantes fecharam com o Teuchert, a cria da base recebeu de Salli e mandou de canhota, decretando o triunfo ao Der Club na competição.

Lukas Höler marca o gol solitário dando o triunfo ao Sandhausen sobre o Kaiserslautern

No BWT-Stadion am Hardtwald o Sandhausen enfrentou o Kaiserslautern, a equipe alvinegra fazendo boa campanha nesse início de temporada teve por outro lado um adversário vivendo mau momento e que ainda não venceu na competição.

Os donos da casa se deram bem e venceram pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Höler. Com o resultado deixou os alvinegros na terceira colocação com 11 pontos. Já os diabos vermelhos estão em penúltimo com 2 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

E o próximo jogo do Sandhausen é contra o Union Berlin nesse mesmo estádio. Enquanto que o Kaiserslautern recebe o Erzgebirge Aue no Fritz Walter Stadion, os jogos serão realizados na próxima terça-feira (19).

Em outra goleada do dia Ingolstadt voltar a vencer e derrota o St. Pauli fora de casa

O St. Pauli recebeu o Ingolstadt no Millerntor-Stadion, os piratas querendo manter a boa fase jogou contra um time que vinha fazendo um campeonato decepcionante e vivia um momento irregular.

E os visitantes se deram bem a aproveitaram as oportunidades o goleando pelo placar de 4 a 0 com dois gols de Kittel, e ainda completaram Träsch e Lezcano. Com o resultado afastou os Schanzer da zona de rebaixamento o deixando na 14° com 6 pontos. Já os piratas caíram para sétimo com 10 pontos.

A próxima partida do St. Pauli vai diante do Holstein Kiel no Holstein-Stadion. E o Ingolstadt recebe o Duisburg, os jogos serão na próxima terça-feira (19).