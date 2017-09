Borussia Dortmund amassa Colônia com dois de Aubameyang

O Borussia Dortmund voltou a campo neste domingo (17), pela quarta rodada da Bundesliga, no Signal Iduna Park, após exibição decepcionante na Champions League diante do Tottenham no meio da semana. Em uma performance totalmente oposta, os aurinegros atropelaram o Colônia por 5 a 0, com gols de Philipp, duas vezes, Aubameyang, duas vezes, e Sokratis.

O triunfo levou o Borussia Dortmund à liderança da competição, com dez pontos, enquanto o Colônia, em um início terrível de campanha, segue na lanterna da competição, zerado em pontos.

Já no meio de semana o Dortmund volta a campo, dessa vez fora de casa, contra o Hamburgo na quarta-feira (20), tal como o Colônia, que por sua vez, joga dentro de casa, ainda em busca do primeiro triunfo na competição, contra o Frankfurt. Os bodes perderam suas quatro partidas até aqui e amargam a lanterna da competição.

Borussia Dortmund comanda etapa inicial e abre vantagem

O Dortmund não poderia ter imaginado um início de jogo melhor: logo aos 2’ Yarmolenko providenciou um cruzamento perfeito para Philipp, que de cabeça, abriu o placar no Signal Iduna Park. Os donos da casa, com a vantagem obtida logo nos primeiros minutos, continuaram dominando as ações no último terço de campo, incomodando o arqueiro Hörn, enquanto os visitantes, totalmente inoperantes, pouco produziam.

Controlando a partida e criando as melhores chances, o Dortmund ampliou o marcador no último minuto da etapa inicial, com Sokratis, em cobrança de escanteio. O defensor grego aproveitou falha de Hörn e completou para as redes – o juiz havia dado falta no goleiro do Colônia, mas com ajuda do VAR o tento foi validado.

Dortmund volta fulminante e goleia

Aubameyang marcou duas vezes no segundo tempo (Foto: Sascha Schuermann/AFP)

Assim como na primeira etapa, o Dortmund voltou com toda intensidade e quase abriu o placar logo nos primeiros segundos da etapa complementar através de Aubameyang. Até aquele momento, em três partidas completas e metade em andamento, o Colônia havia marcado apenas um gol e levado incríveis nove. O panorama não parecia nada favorável ao time comandado por Peter Stöger até aquela altura.

E o pior ainda estava por vir: de novo ele, Yarmolenko apareceu, cruzou e Lukas Klünter foi com a mão na bola – pênalti para o Dortmund. Aubameyang, pela primeira vez, marcou diante dos bodes, aumentando a vantagem dos donos da casa, que já dominavam completamente o confronto. O segundo tento de Auba não demorou mais que um minuto, e o gabonês, aproveitando bola cruzada na área, completou com perfeição para as redes, destruindo os visitantes em uma diferença de poucos segundos.

Com o jogo já resolvido, os aurinegros não abdicaram do ataque e voltaram a marcar poucos minutos depois, dessa vez em excelente assistência de Mahmoud Dahoud para Philipp, que com extrema categoria tirou de Hörn em um toque sutil por cima, aumentando a vantagem para os aurinegros – em uma exibição magnífica por parte dos mandantes, enquanto os visitantes pouco ameaçaram em outra partida decepcionante dos comandados de Stöger.

Em um período de dez minutos o Dortmund anotou três gols e sacramentou uma vitória incontestável, alcançando a liderança da Bundesliga. Do outro lado, sinal de alerta ligado para o Colônia.