Grosskreutz faz dois, Darmstadt vence Bielefeld e assume vice-liderança da 2. Bundesliga

O Darmstadt jogou diante do Arminia Bielefeld no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor em partida válida pela 6ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste domingo (17). As duas equipes fizeram jogo de seis pontos buscando a liderança da competição e quem vencesse daria um bom passo.

No confronto marcado por muitos gols a equipe da casa venceu de virada pelo placar de 4 a 3 com gols de Grosskreutz duas vezes, ainda completaram o marcador Höhn e Sobiech. Para os visitantes os gols foram de Voglsammer, Klos e Brandy. Com o resultado colocou os liliens na segunda colocação com 13 pontos. Já os arminen estão sexto com 10 pontos.

A próxima partida do Darmstadt será contra o Heidenheim na Voith-Arena. Enquanto que o Arminia Bielefeld enfrentará o Dynamo Dresden no DDV-Stadion, os jogos serão realizados na próxima quarta-feira (20).

Numa cobrança de escanteio curta saiu o primeiro gol da partida dos visitantes aos 30 minutos Weihrauch levantou a bola na área para Voglsammer mandar de primeira e marcar um belo para sua equipe na partida.

Mas um minuto depois o empate os liliens chegou num desvio de Sobiech, o atacante serviu para Grosskreutz dominar e em seguida se livrar do goleiro Ortega e deixando empatado.

Só que aos 35 minutos os Arminen voltaram a frente do placar na bola levantada por Teixeira, o lateral mandou na cabeça de Fabian Klos, o atacante ganhou no alto e mandou no cantinho do goleiro Fernandes, levando a vantagem para sua equipe ao intervalo.

Na segunda etapa a equipe da casa chegou ao empate aos 8 minutos Kempe mandou para a área a cobrança de falta, Sulu desviou de cabeça e seu companheiro de defesa Höhn só escorou o igualou mais uma vez.

E a virada chegou aos 19 minutos a jogada começou no campo de defesa com Sirigu ao lançar ao campo de ataque, o defensor adversário desviou mal e deu nos pés de Sobiech só que o polonês foi desarmado e sobrou para Grosskreutz fazer a finta no adversário e mandar no canto do goleiro, virando o confronto.

O quarto gol saiu aos 39 minutos o experiente Hamit Altintop serviu a Sirigu em seguida levantar a cabeça de Sobiech, o atacante se antecipou a marcação e guardou o dele.

Já nos acréscimos os visitantes descontaram Kerschbaumer tocou a Prietl cruzar rasteiro nos pés de Brandy só escorar ao gol, mas não foi suficiente para evitar mais uma derrota da sua equipe na temporada.

Em duelo disputado Heidenheim vence o Bochum fora de casa e quebra o jejum de três jogos

No Vonovia Ruhrstadion o Bochum encarou o Heidenheim, os camundongos fazendo um início irregular teve pela frente um adversário vivendo mau momento e querendo voltar ao caminho das vitórias.

O jogo foi muito disputado e os visitantes venceram de virada pelo placar de 2 a 1 com gols de Glatzel e Wittek. Para a equipe mandante o gol foi de Robbie Kruse. E o resultado manteve os blau-rot na zona de playoffs com 6 pontos. Já os azuis estão em 12° com 7 pontos.

E o próximo jogo do Bochum será contra o Nuremberg no Max-Morlock-Stadion na próxima quinta-feira (21). Enquanto que o Heidenheim recebe o Darmstadt na próxima quarta-feira (20).

Greuther Fürth vence a primeira na temporada derrotando o então invicto Fortuna Düsseldorf

O Greuther Fürth recebeu o Fortuna Düsseldorf no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, a equipe verde e branca querendo o primeiro triunfo na temporada encarou o então líder que vinha em boa fase na competição e ainda não tinha perdido.

A equipe da casa jogou melhor e venceu por 3 a 1 com gols de Dursun duas vezes e outro de Caligiuri. Para os visitantes o gol foi de Giesselmann em cobrança de pênalti, marcando contra sua ex-equipe. O resultado ainda mantém os bávaros na zona de rebaixamento com 4 pontos em 17°. Já os rot-weiss caíram para terceiro com 13 pontos.

No próximo duelo o Greuther Fürth joga contra o Eintracht Braunschweig no Eintracht-Stadion. E o Fortuna Düsseldorf recebe o Jahn Regensburg na Esprit Arena, os jogos estão marcados para próxima quarta-feira (20).

Dynamo Dresden é mais eficiente e derrota o Jahn Regensburg fora de casa

O Jahn Regensburg enfrentou o Dynamo Dresden na Continental Arena, os vermelhos da Baviera encararam os amarelos que vinha reagindo na competição e buscava subir mais na tabela e se afastar da zona de confusão.

A equipe visitante seu deu bem e venceu por 2 a 0 com gols de Horvath e Aosman. O resultado levou os amarelos para 10° com 8 pontos. Já os vermelhos estão em 15° com 6 pontos.

No duelo seguinte o Jahn Regensburg encara o Fortuna Düsseldorf. E o Dynamo Dresden recebe o Arminia Bielefeld, os jogos serão na próxima quarta-feira (20).