Schalke 04 e Bayern se enfrentam visando liderança da Bundesliga

Na terça-feira (19), o Schalke 04 recebe o atual campeão alemão, Bayern de Munique, na Veltins-Arena, jogo válido pela quinta rodada da Bundesliga. Ambos os times ocupam o topo tabela e estão empatados com nove pontos cada, unico critério de desempate é o saldo de gols, os bávaros possuem maior saldo que o Schalke 04.

Ainda se recuperando de uma fase ruim, o Bayern de Munique vem de uma ótima vitória contra o Mainz 05, por muitos foi a melhor partida da atual temporada, na qual o Gigante da Baviera venceu o time de Sandro Schwarz por 3 a 0. O jovem alemão, Joshua Kimmich, foi o destaque da partida com três assistências. Lewandowski marcou dois gols, e assim comemorou o seu centésimo jogo de Bundesliga pelo FC Bayern München.

Já pelo o outro lado, os Azuis Reais sofreram muito para conseguir a vitória contra o Werder Bremen fora de casa, Goretzka marcou o gol da vitória nos últimos minutos de jogo e garantiu o Schalke na parte de cima da tabela.

Estatísticas

Algumas estatísticas podem ser levadas em consideração para o grande duelo entre as duas equipes que estão brigando para chegar na liderança da Bundesliga. O Bayern de Munique não perde em Gelsenkirchen há 7 anos, e nos últimos 8 confrontos entre os dois times, o Bayern não perdeu nenhum jogo. O time de Munique venceu 5 jogos e empatou 3, sendo a maior goleada por 5 a 1, em 2014.

A última vez em que o Schalke 04 venceu o Bayern de Munique foi há 6 anos atrás, em 2011, no estádio do Bayern, pela DFB-Pokal, temporada na qual o Schalke 04 foi campeão da Copa da Alemanha.

O Bayern não poderá contar com três jogadores: Alaba e Bernat ambos com problemas no tornozelo e, Arjen Robben com gripe, Manuel Neuer estará de fora também, o goleiro se machucou durante o treinamento. E o Schalke, Schöpf está de fora.

Avaliando o adversário

Em entrevista coletiva, o técnico do Bayern, Carlo Ancelotti ressaltou a força do adversário: "Amanhã temos um jogo difícil, Schalke é defensivamente e ofensivamente bem posicionado."

"A cada vitória é importante! Cada vitória nos dá confiança.", disse Carlo Ancelotti

"Do nosso ponto de vista, o grande jogo é a força absoluta dos bávaros. Eles operam a um ritmo extremamente elevado. Temos de defender e gerenciar os padrões do seu jogo nas posições externas. Se tivermos sucesso, criamos um bom desempenho.", afirmou Tedesco.

O técnico do Schalke também pediu o apoio da torcida: "Esperamos que nossos torcedores gritem e gritem, então nós fazemos a pressão em campo".