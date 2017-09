Sandhausen vence Union Berlin e assume liderança da 2. Bundesliga

O Sandhausen jogou contra o Union Berlin no BWT-Stadion am Hardtwald em partida válida pela abertura da 7ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta terça-feira (19). A equipe alvinegra vivendo bom momento na temporada encarou um adversário que vinha de quatro jogos sem vencer e queria quebrar o jejum.

Em um confronto equilibrado os mandantes venceram pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado por Paqarada. Com o resultado os alvinegros assumiram a liderança com 14 pontos. Já os berlinenses caíram para nono com 9 pontos.

Na próxima partida do Sandhausen enfrentará o Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion na próxima sexta-feira (22). Enquanto que o Union Berlin recebe o Kaiserslautern no Stadion An den Alten Försterei na próxima segunda-feira (25).

Embalado pelo bom momento na temporada os alvinegros tiveram a oportunidade de abrir o marcador, Paqarada serviu para Höler o atacante invadiu a área e serviu a Klingmann arrematar só que Schösswendter salvou em cima da linha. Ainda tiveram outra ocasião numa cobrança de falta batido por Paqarada, o lateral kosovar mandou colocado o obrigou Jensen a fazer linda defesa.

Mas aos 10 minutos da etapa final os mandantes abriram o marcador Klingmann cobrou o lateral e a bola chegou aos pés de Paqarada mandar um lindo chute e fazer um belo gol, deixando os alvinegros em vantagem.

No duelo quatro gols Ingolstadt e Duisburg só empatam

No Audi-Sportpark o Ingolstadt encarou o Duisburg, os Schanzer buscando subir na tabela de classificação teve por outro um time querendo se recuperar após a goleada na última partida e queria resultado positivo.

O jogo foi de muitos gols e acabou empatado em 2 a 2 com gols de Wahl duas vezes. Para os visitantes foram de Tashchy também duas vezes a sua equipe. Com o resultado deixou os Schanzer na 13° com 7 pontos. Já as zebras estão em 11° com 8 pontos.

E o duelo seguinte do Ingolstadt vai ser contra o Bochum no Vonovia Ruhrstadion no próximo domingo (24). Enquanto que o Duisburg recebe o Holstein Kiel na Schauinsland-Reisen-Arena na próxima sexta-feira (22).

Kaiserslautern deu mais um vexame e perdeu em casa para o Erzgebirge Aue

O Kaiserslautern recebeu o Erzgebirge Aue no Fritz Walter Stadion, os diabos vermelhos vivendo uma péssima fase nesse começo de temporada e buscando sua primeira vitória para amenizar a crise jogou contra um time que faz uma campanha de altos e baixos.

A partida foi equilibrada só que os visitantes levaram a melhor vencendo por 2 a 0 com dois gols de Bertram. O resultado levou os violetas para oitava colocação com 10 pontos. Já os diabos vermelhos continuam na última colocação com 2 pontos.

A próxima partida do Kaiserslautern vai ser contra o Union Berlin na próxima segunda-feira (25). E o Erzgebirge Aue recebe o Sandhausen na próxima sexta-feira (22).

Em um confronto quente St. Pauli derrota o Holstein Kiel no duelo do norte

No Holstein-Stadion o Holstein Kiel encarou o St. Pauli e marcou um confronto entre duas equipes da região norte da Alemanha e com uma rivalidade imensa. Os azuis vivendo boa fase queria se consolidar na liderança e enfrentou um adversário que faz um bom campeonato até o momento.

A equipe visitante se deu melhor e ganhou por 1 a 0 com gol marcado por Flum. O resultado deixou os piratas na quinta colocação com 13 pontos. Já os azuis tem a mesma pontuação e caíram para segundo.

O próximo jogo do Holstein vai ser diante do Duisburg na próxima sexta-feira (22). E o St. Pauli recebe o Fortuna Düsseldorf no Millerntor-Stadion no próximo sábado (23).