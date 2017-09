Augsburg surpreende, suporta pressão do RB Leipzig e entra na briga por torneios europeus

O Augsburg suportou, foi valente e surpreendeu na tarde desta terça-feira (19). A equipe da Baviera entrou em campo na WWK Arena e encarou o forte RB Leipzig. Mas o time fez valer o mando de campo e saiu com três pontos muito importantes. Pela quinta rodada da Bundesliga 2017-18, os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol assinalado por Gregoritsch.

Com o resultado, os bávaros deram um grande salto na tabela de classificação e assumiram temporariamente o terceiro lugar, com 10 pontos conquistados e torce por tropeços de Hannover e Hoffenheim para permanecer na zona classificatória à Uefa Champions League. Por outro lado, os Touros Vermelhos acumulam dois jogos sem vencer e caíram para a oitava colocação, com sete pontos.

A próxima rodada será disputada no próximo fim de semana e as equipes entram em campo às 10h30 do sábado (23). O Augsburg encara o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena, enquanto o RB Leipzig irá medir forças contra o Eintracht Fraankfurt na Red Bull Arena.

O Augsburg conseguiu o gol da vitória na primeira boa oportunidade de jogo. Aos quatro minutos, Finnbogason deu passe muito preciso para Gregoritsch finalizar no meio do gol e não dar chances de defesa ao goleiro Mvogo. O jogo foi movimentado e as duas equipes encontraram oportunidades para balançarem as redes. Gregoritsch quase repetiu a jogada que resultou na abertura do marcador e por muito pouco não acertou novamente.

No segundo tempo, o RB Leipzig colocou todo o seu forte elenco no campo de ataque para buscar a igualdade no placar. A pressão foi intensificada na reta final, com as modificações promovidas pelo técnico Ralph Hassenhüttl. Halstenberg recebeu belo passe, encontrou espaço e Hitz se esticou todo para fazer a defesa no ângulo. Depois, Sabitzer aciona Forsberg e por muito pouco o empate não veio. Os donos da casa suportaram a pressão e conseguiram ser os vencedores do confronto.

Foto: Stuart Franklin|Bongarts|Getty Images

Wolfsburg e Werder Bremen empatam e permanecem na parte inferior da tabela

A primeira metade da quinta rodada da Bundesliga foi completada com o duelo entre Wolfsburg x Werder Bremen, disputado na Volkswagen Arena. A partida marcou a estreia de Martin Schmidt no comando técnico dos Lobos um dia após ser contratado e apresentado. Entretanto, a mudança não surtiu os efeitos esperados. As equipes empataram em 1 a 1. O Bremen abriu o marcador como Origi, mas Fin Bartels igualou o marcador no segundo tempo.

Com o resultado, as equipes continuam na parte inferior da tabela de classificação. Os Lobos ocupam a 12ª posição, com cinco pontos, enquanto os Papagaios estão na 16ª colocação, na zona de repescagem, com apenas dois pontos somados e nenhuma vitória conquistada. A próxima rodada acontece no fim desta semana. O Wolfsburg encara o Bayern de Munique na Allianz Arena às 15h30 desta sexta-feira (22), enquanto o Werder Bremen mede forças contra o Freiburg, no Weser Stadium.