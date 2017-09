Show particular de James e marca de Lewandowski garante vitória ao Bayern

Foto: Divulgação / Bundesliga

O Bayern de Munique deu mais uma comemoração ao povo bávaro, que está em pleno período da Oktoberfest – um festival de cerveja. Agora possuem 24 jogos consecutivos sem derrota durante o festejo, ganhando 20, empatado quatro.

Assumindo a liderança provisoriamente, o time de Carlo Ancelotti entrou para esta partida de forma abrangente, mesmo fazendo seis mudanças contra o Mainz, no sábado. Manuel Neuer, afastado com uma lesão no pé, deu lugar a Ulreich. Martínez e Süle substituíram Mats Hummels e Jérôme Boateng na defesa, com Rudy, Tolisso e James entrando para Thiago, Vidal e Arjen Robben.

Robert Lewandowski abriu o placar contra o Schalke, levando sua conta em dez gols em oito competições nesta temporada. O polonês possui 24 penalidades convertidas no salto para Bayern e Polônia. O jogador de 29 anos é agora o 13º na classificação da marca da Bundesliga em todos os tempos, igual com Fritz Walter em 157 gols.

E James Rodríguez teve uma noite de gala. Estava presente nos três gols marcados do Bayern. Em cruzamento do camisa 11, a bola bateu na mão de Naldo e foi confirmada a penalidade máxima com a ajuda correta do árbitro de vídeo. No seu primeiro gol, foi encontrado dentro da área e só escorou no canto esquerdo. Enquanto o último também forneceu um brilhante passe cortado para Arturo Vidal para marcar o terceiro

Após a partida o jogador mostrou confiança e a jogar mais relaxado: "Eu já estava tendo um jogo muito bom e o gol também me ajudou. Eu quero ajudar a equipe a marcar mais e dar assistências aos meus companheiros de equipe", disse.