Borussia Dortmund passa fácil pelo Hamburgo e se mantém no topo da Bundesliga

Borussia Dortmund visitou o Hamburgo nesta quarta-feira (2) e venceu por 3 a 0, com gols de Kagawa, Pulisic e Aubameyang em jogo válido pela 5ª rodada da Bundesliga, disputado no Volksparkstadion, em Hamburgo. Os aurinegros deram continuidade a excelente campanha no início da atual temporada, enquanto os dinos amargaram a terceira derrota consecutiva na competição.

O triunfo mantém os aurinegros no topo da tabela com um desempenho praticamente impecável até aqui, com 13 pontos após cinco rodadas. Já o Hamburgo continua na parte intermediária da tabela, em 11º lugar, com 6 pontos.

Na próxima rodada o Borussia Dortmund voltará a jogar diante de sua torcida, no Borussenderby, diante do Borussia Mönchengladbach no Signal Iduna Park, no sábado (23), enquanto o Hamburgo, em busca de recuperação, visitará o Bayer Leverkusen no domingo (24).

Kagawa faz a diferença na etapa inicial

Com uma campanha beirando a perfeição no início da temporada – e ainda sem sofrer gols, o Borussia Dortmund iniciou o confronto diante o Hamburgo controlando as ações na partida, mas a primeira chegada mais perigosa nos minutos iniciais veio do time mandante, através de Bobby Wood, que obrigou Bürki a realizar uma boa intervenção para evitar com que os aurinegros saíssem em desvantagem logo cedo.

A euforia dos dinos, no entanto, não duraria muito. Aos 24’ Shinji Kagawa aproveitou bola rebatida na área para finalizar de forma mortal para as redes, abrindo o placar no Volksparkstadion – propiciando ao Dortmund um maior controle das ações ofensivas da partida, em sua essência, as jogadas em profundidade pelos lados do campo.

Os mandantes até buscaram igualar o marcador, mas aparentemente nada supera a meta do Dortmund neste início de temporada. Andre Hahn mandou de cabeça após cruzamento de Holtby para uma excelente defesa do arqueiro Bürki, evitando o empate. O Hamburgo foi dificultando a partida na etapa inicial, diminuindo assim as chances dos aurinegros, que apareciam ocasionalmente para ameaçar a meta de Mathenia.

Hamburgo pressiona, cria chances, mas acaba derrotado

Aproveitando uma melhora significante a partir da segunda metade da etapa inicial, o Hamburgo voltou pressionando na etapa complementar, mas sem sucesso, apesar da enorme insistência e das inúmeras chances criadas. O zagueiro Mavraj teve uma excelente oportunidade – tentou finalizar com força e a bola foi parar nas redes, mas do lado de fora.

Mesmo pressionando os dinos não conseguiam empatar o confronto, e o castigo veio em um contra-ataque letal conduzido por Yarmolenko – novamente destaque na equipe aurinegra – que finalizou para defesa do goleiro, deixando para Auba, sem dificuldades, empurrar para o gol e anotar o tento mais fácil da temporada até aqui para o gabonês.

Com o placar praticamente definido e próximo de mais um triunfo, o Borussia Dortmund ainda teve tempo de chegar ao terceiro gol – através do norte-americano Christian Pulisic, aproveitando passe de Mo Dahoud. O meia-atacante recebeu passe, cortou Papadopoulos e bateu com categoria para tirar de Mathenia e anotar um belo gol, decretando mais um triunfo dos aurinegros na competição.

O tento anotado por Christian Pulisic foi o de número 3.000 do Borussia Dortmund na história da Bundesliga.