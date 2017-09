Colônia é derrotado pelo Eintracht Frankfurt e segue sem pontuar na Bundesliga

Foto: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

O início de temporada do Colônia segue tenebroso. A equipe segue sem reagir e sofreu mais uma derrota. Em jogo disputado na tarde desta quarta-feira (20), no RheinEnergieStadion, o Eintracht Frankfurt aproveitou o momento ruim do adversário e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Haller. A partida foi válida pela quinta rodada da Bundesliga 2017-18.

Com o resultado, os Bodes permanecem na última colocação, sem pontuar e com estatísticas muito ruins. Por outro lado, as Águias subiram para o décimo posto, com sete pontos. A próxima rodada será disputada neste fim de semana. O Eintracht Frankfurt enfrenta o RB Leipzig na Red Bull Arena, às 10h30 do sábado (23), enquanto o Colônia vai tentar novamente a reação diante do Hannover, na HDI Arena, às 10h30 do domingo (24).

O jogo não foi de grandes emoções. O primeiro bom lance foi o decisivo do confronto. Aos 21 minutos, Timo Horn cometeu penalidade máxima e a arbitragem assinalou. Na cobrança, Haller bateu no canto esquerdo e o arqueiro não conseguiu fazer a defesa. O Eintracht Frankfurt quase conseguiu ampliar a vantagem. Kevin-Prince Boateng chutou no canto direito de Horn e o goleiro dos Bodes fez espetacular defesa.

O segundo tempo também deveu grandes oportunidades. Foi um bom lance para cada equipe e as modificações feitas pelos treinadores. O Eintracht Frankfurt teve nova chance de aumentar o placar quando Gacinovic arriscou da entrada da área e o goleiro Horn defendeu mais uma vez. A resposta dos Bodes veio apenas na parte final do jogo, quando Osako aproveitou bola solta na área, mas mandou por cima do travessão. Os times não foram mais efetivos e o placar se manteve.

Foto: Michael Kienzler|Bongarts|Getty Images

Freiburg empata com Hannover em casa e permanece sem vitórias

No Schwarzwald-Stadion, Freiburg e Hannover entraram em campo nesta tarde e fizeram uma partida movimentada no segundo tempo. Ao fim das contas, ninguém saiu vencedor. As equipes empataram em 1 a 1. Harnik abriu o placar para os visitantes, enquanto Petersen igualou o marcador.

Com o resultado, a equipe da Floresta Negra segue na zona de rebaixamento, com apenas três pontos somados, no 16º lugar. Por outro lado, os Vermelhos caíram para o quarto lugar, com 11 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Freiburg tem confronto direto contra o Werder Bremen no Weser Stadium às 10h30 do sábado (23). Por sua vez, o Hannover 96 encara o Colônia na HDI Arena, às 10h30 do domingo (24).