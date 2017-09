Hoffenheim alcança virada nos acréscimos sobre Mainz 05 e briga na liderança

O Hoffenheim conquistou uma vitória importante na tarde desta quarta-feira (20). Em jogo realizado na Opel Arena, o Mainz 05 saiu na frente do placar, mas cedeu a virada nos instantes finais nos acréscimos por 3 a 2. O jogo foi válido pela quinta rodada da Bundesliga 2017-18. Latza e Muto marcaram os gols da equipe da casa, enquanto Amiri, Sandro Wagner e Mark Uth assinalaram os tentos da expressiva vitória do time visitante.

Com o resultado, os Hoffs sobem na tabela de classificação e assumiram a terceira posição, com 11 pontos somados e ainda invictos no Campeonato Alemão. Por outro lado, o time carnavalesco repete desempenho abaixo do esperado e soma a quarta derrota em cinco jogos, no 15º lugar, com três pontos.

A próxima rodada será disputada no próximo fim de semana e os times entram em campo às 10h30 do sábado (23). O Mainz 05 busca a recuperação em duelo contra o Hertha Berlin, em mais um jogo disputado na Opel Arena, enquanto o Hoffenheim visa a liderança contra o Schalke 04 na Rhein-Neckar-Arena.

O Mainz 05 abriu o placar no começo do jogo e conseguiu impor uma boa vantagem, o que pareceria dar tranquilidade ao clube da casa. Aos cinco minutos, Danny Latza aproveitou rebote e colocou a bola no canto inferior do goleiro para abrir o placar. Aos 16, Muto fez jogada individual, avançou até a área e chutou no canto esquerdo para ampliar o marcador. A boa vantagem foi ameaçada aos 21, quando Amiri completa passe recebido com finalização no bico da área que foi alto, sem chances de defesa para o goleiro.

As equipes ainda tiveram chances de deixar a primeira etapa bem mais movimentada do que já estava. Os Hoffs quase empatam quando Rupp recebeu cruzamento dentro da área e chuta para Adler fazer excelente defesa. A resposta dos mandantes veio em dose dupla. Primeiro, Öztunali foi acionado com passe na entrada da área e tirou tinta da trave. Em seguida, Fischer arriscou e Baumann defendeu. Quem levou a melhor no fim da primeira etapa foi o Hoffenheim. Após cobrança de escanteio, Sandro Wagner subiu e cabeceou para igualar o jogo.

No segundo tempo, as equipes tentaram sair do empate. O Mainz teve chances de maior perigo. Primeiro, Baumann fez outra excelente defesa quando Brosinski entrou fácil na área e chutou. Depois, Jairo Samperio criou espaço dentro da área e disparou um bom chute à meia-altura. O arqueiro do Hoffenheim interveio muito bem mais uma vez. Após as modificações pelos dois treinadores, os visitantes levaram a melhor e conseguiram a virada. Aos 47 minutos do segundo tempo, Mark Uth aproveitou sobra dentro da área para virar o jogo e garantir a vitória.

Foto: City-Press|Getty Images

Hertha Berlin faz dever de casa e vence Bayer Leverkusen

O Estádio Olímpico de Berlim recebeu um tradicional jogo entre Hertha Berlin e Bayer Leverkusen. As equipes fizeram um bom jogo, mas os donos da casa levaram a melhor. O time da capital venceu por 2 a 1. Leckie e Kalou abriram o marcador na primeira parte do jogo, enquanto Brandt descontou na parte final do confronto.

Com o resultado, a Velha Senhora se distancia da zona de rebaixamento e soma oito pontos, no oitavo lugar. Por outro lado, o Bayer Leverkusen cai na tabela de classificação e repete desempenho ruim da última temporada, com apenas quatro pontos em cinco jogos. Na próxima rodada, o Hertha Berlin mede forças contra o Mainz 05 na Opel Arena às 10h30 do sábado (23), enquanto o Bayer Leverkusen vai tentar a recuperação no Campeonato Alemão diante do Hamburgo, às 13 horas do domingo (24).