Nuremberg bate Bochum de virada e se aproxima do G-3

Pelo encerramento da 7ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18 o Nuremberg enfrentou o Bochum no Max-Morlock-Stadion, nesta quinta-feira (21). A equipe bávara querendo mostrar um futebol mais convincente encarou um adversário que faz uma temporada abaixo do esperado.

Em um duelo truncado os mandantes venceram de virada por 3 a 1 com gols de Löwen, Behrens e Ishak. Para os visitantes o gol foi de Diamantakos em cobrança de pênalti. Com o resultado levou o Der Club para quarta colocação com 13 pontos. Já os camundongos estão em 15° com 7 pontos.

A próxima partida do Nuremberg vai ser contra o seu grande rival Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer no Frankenderby. Enquanto que o Bochum recebe o Ingolstadt no Vonovia Ruhrstadion, os jogos serão realizados no próximo domingo (24).

O primeiro gol saiu aos 13 minutos Robbie Kruse fez o cruzamento na pequena área a bola desviou no braço de Valentini e sendo marcado pênalti. Na cobrança o grego Diamantakos bateu e converteu deixando os camundongos em vantagem.

Só que ainda não etapa inicial o time da casa igualou o marcador aos 28 minutos na boa jogada individual de Leibold ao se livrar dos marcadores serviu a Ishak arriscar ao gol, o goleiro Dornebusch deu rebote nos pés de Löwen mandar as redes.

A virada chegou no início da segunda etapa aos sete minutos numa bola cruzada por Valentini, o italiano se redimiu do pênalti e levantando na cabeça de Behrens mandar no canto direito e colocar sua equipe na frente.

Já nos instantes finais da partida aos 41 minutos o árbitro Florian Heft viu mão na bola de Letsch dentro da área e marcou pênalti. E na cobrança o sueco Ishak bateu o Dornebusch defendeu só que no rebote o atacante não desperdiçou e deixou sua marca, decretando o segundo triunfo seguido da sua equipe.