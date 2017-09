Holstein Kiel supera Duisburg fora de casa e assume liderança provisória da 2. Bundesliga

O Duisburg recebeu o Holstein Kiel na Schauinsland-Reisen-Arena em partida válida pela abertura da 8ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (22). As zebras querendo se ressurgir no campeonato enfrentou uma das surpresas da competição e quem vem fazendo boa temporada.

Em um duelo disputado os visitantes se deram bem e venceram por 3 a 1 com dois gols de Drexler um deles em cobrança de pênalti, e ainda Schindler completou o marcador. Para o time da casa o gol foi de Fröde. Com o resultado deixou os azuis na liderança provisória com 16 pontos. Já as zebras permanecem em 13° com 8 pontos.

A próxima partida do Duisburg é diante do Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena na próxima segunda-feira 2 de outubro. Enquanto que o Holstein Kiel recebe o Bochum no Holstein-Stadion no próximo sábado (30).

Logo no início da partida os visitantes tiveram uma boa oportunidade numa bola levantada por Lewerenz a área e chegou aos pés de Peitz arriscar rasteiro só que o defensor adversário desviou. Mas aos nove minutos conseguiram abrir o marcador em um grande assistência de Drexler na medida para Schindler, o ponta direita entrou na área e mandou na saída do goleiro Flekken.

Depois tiveram outra chance após uma linda troca de passes e chegando aos pés de Mühling, o volante mandou uma pancada de longe, mandando com muito veneno a meta adversária.

O time da casa respondeu se aproveitando de uma falha na saída de bola da defesa adversária e Lukas Fröde de fora da área arrematou pra fora.

Só que aos azuis criaram outra ocasião com Drexler ao fazer uma jogada individual e em seguida isolando para o alto. Antes do intervalo tiveram outra chance de gol com Ducksch só que o atacante perdeu.

Já na segunda etapa as zebras foram dispostos a tentar empatar a partida com Stoppelkamp arriscando de fora da área, mando perigosamente ao gol de Kronholm. O arqueiro visitante apareceu ao fazer uma boa defesa no chute de Onuegbu que teve tudo para empatar o jogo.

A pressão dos mandantes continuou e o zagueiro Bomheuer pegou a sobra na cobrança de falta e desperdiçou. No entanto, criaram mais oportunidades e parou no goleiro visitante que fez uma linda defesa no chute de Wolze.

Só que aos 28 minutos o time visitante aumentou o marcador num lançamento de Lewerenz do meio-campo, a bola chegou aos pés de Drexler que dominou e se livrou do goleiro e mandou para o gol vazio.

E ainda marcou mais um aos 43 minutos após seu companheiro Schindler sofrer o pênalti cometido por Flekken. Na cobrança bateu e converteu a penalidade.

No último lance da partida aos 47 minutos os mandantes descontaram numa cobrança de escanteio batido por Stoppelkamp na cabeça de Fröde, o volante foi parado por Kronholm com uma boa defesa só que na sobra o jogador não desperdiçou, diminuindo o prejuízo e não sendo suficiente para evitar mais uma derrota.

Aue vence a segunda seguida e freando o bom momento do Sandhausen

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue encarou o Sandhausen, a equipe da parte oriental da Alemanha buscando se isolar do pelotão da confusão teve por outro lado um adversário vivendo boa fase.

Os mandantes levaram a melhor e venceram pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado por Köpke. Com o resultado levou os violetas para sétima colocação com 13 pontos. Já os alvinegros pararam na quarta colocação com 14 pontos.

E o duelo seguinte do Erzgebirge Aue vai ser contra o Union Berlin nesse mesmo sábado (30). Enquanto que o Sandhausen recebe o Jahn Regensburg no BWT-Stadion am Hardtwald no próximo domingo 1° de outubro.