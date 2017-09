Festa fora do campo: torcedores do Colônia doam ingressos a orfanatos na Sérvia

(Foto: Joern Pollex/Bongarts/Getty Images)

Tradicional clube alemão, o Colônia vive uma grande experiência nessa temporada, já que está jogando a Uefa Europa League, em um grupo com Arsenal, BATE Borisov e Estrela Vermelha. Há algumas semanas, os torcedores da equipe demonstraram que, se depender do apoio vindo da arquibancada, o time fará bonito competição: invadiram o Emirates Stadium e, mesmo com alguns episódios de violência, fizeram uma grande festa apoiando os jogadores mesmo com a derrota por 3 a 1.

Dessa vez, porém, os torcedores fizeram uma festa fora dos estádio: o Estrela Vermelha, adversário da última rodada, só disponibiliza a compra do pacote com as três partidas para quem estiver interessado, não possibilitando adquirir um ingresso de apenas uma partida. Assim, os torcedores do Colônia adquiriram os ingressos para as partidas contra Arsenal e BATE. Mas, num gesto muito solidário, doaram esses bilhetes para as partidas da equipe sérvia para um orfanato de Belgrado, visando que as crianças do mesmo pudessem usufruir dessa experiência.

Como todos esses ingressos não seriam utilizados, a torcida resolveu trazer alegria a essas crianças, que terão a oportunidade de assistir dois grandes e decisivos jogos, já que valem a classificação para a próxima fase da competição. A imprensa da Sérvia repercutiu bastante essa ação, elogiando-a: “As reações são extremamente positivas, mesmo entre fanáticos nacionalistas e anti-ocidentais. Eles entendem que a doação é um ato de cavalheirismo e corresponderão com o respeito aos torcedores visitantes. O futebol tem um grande potencial, como esporte do povo”, disse um torcedor do Estrela Vermelha, que ajudou a entregar os ingressos ao orfanato.

A única certeza é a de que, se depender de seus torcedores, o Colônia irá longe nessa Europa League, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A sorte fica por parte dessas crianças que poderão conhecer o tradicional Marakana e ver o Estrela Vermelha de perto, ainda mais com um peso de ser uma competição internacional.