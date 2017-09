Hoffenheim supera Schalke 04 e assume provisoriamente a ponta da Bundesliga

Neste sábado (23), foram disputadas seis partidas válidas pela sexta rodada temporada 2017/18 da Bundesliga. Em uma das mais aguardadas pelo público, o Hoffenheim recebeu o Schalke 04, Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim.

Empurrado por sua torcida, a equipe da casa venceu por 2 a 0, com gols de Geiger e Rupp. Com os três pontos, o Hoffe assume, provisoriamente, o topo da tabela.

Ainda neste sábado (23), o Mainz recebeu o Hertha Berlin e saiu vencedor com gol de pênalti do argentino Pablo de Blasis. Já Stuttgart e Augsburg não saíram do zero, em um jogo morno.

Domínio do Hoffenheim no primeiro tempo

Nos primeiros movimentos, ficou desenhado como seria a partida, como um todo: maior posse de bola dos donos da casa, enquanto os azuis reais tentavam aproveitar os contra-ataques que tinha. Aos 14, o meia Zuber fez ótima jogada individual pelo lado esquerdo e tocou para o jovem Dennis Geiger de 19 anos, que livre acertou o canto esquerdo de Fahrman para abrir o placar.

Reagindo, o Schalke chegava pelos lados, com Meyer e Konoplyanca, mas sem grande sucesso. Aos 33, foi a vez de Caligiuri fazer fila, porém o chute saiu fraco, para a defesa de Baumann. A partir daí, os visitantes cresceram na partida.

Schalke equilibra, mas falha de Fahrmann decide

Na volta do segundo tempo, o time de Gelsenkirchen estava melhor: logo aos três minutos, Konoplyanca acertou o travessão dos donos da casa. Aos 54, o ucraniano voltou a assustar com um chute cruzado. Em seguida, os donos da casa responderam rapidamente, com uma bola da trave de Uth. Após a entrada de Burgstaller, o Schalke ofereceu mais perigos, entretanto, parou no bom sistema defensivo do Hoffenheim.

Nos acréscimos, ainda deu tempo para mais um do "Hoffe". Em falha do arqueiro Fahrmann, Lukas Rupp não perdoou e definiu mais uma vitória dos donos da casa: 2 a 0 a favor do Hoffenheim.