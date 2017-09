Leipzig se recupera, tem boa atuação e derrota Eintracht Frankfurt

Após uma inesperada derrota para o Augsburg na última rodada, o RB Leipzig voltou a mostrar uma grande atuação e, apesar de um placar apertado, conseguiu uma vitória de 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt, na Red Bull Arena, criando muitas chances. Com mais uma grande atuação de Timo Werner. O francês Jean-Kévin Augustin completou o placar para o time da casa e Ante Rebic descontou.

Com esse resultado, o RB Leipzig foi aos 10 pontos na tabela e subiu para a sexta posição, na zona de classificação para a Europa League. O Frankfurt, por sua vez, se estacionou na 10ª posição, com 7 pontos. Na próxima rodada, os Touros jogarão contra o Colônia, fora de casa, e o Eintracht receberá o Stuttgart no Waldstadion.

Desde o começo da partida, a equipe de Ralph Hasenhüttl criou muitas chances, mas não conseguiu passar pelo goleiro Lukas Hrádecký, que teve uma boa atuação. Aos 28 minutos, porém, a muralha foi destruída: Sabitzer fez uma boa jogada pela direita e achou Werner na área. O alemão girou, bateu, parou na defesa do goleiro finlandês e, no rebote, Jean-Kévin Augustin apenas empurrou para dentro das redes.

Werner marcou novamente (Foto: Robert Michael/AFP)

No segundo tempo, a situação da partida não se alterou: o Leipzig atacava, mas não conseguia marcar. Isso tudo mudou com 22 minutos, quando Augustin foi lançado pelo lado direito e cruzou para Werner, que teve tempo de dominar e chutar sem chances para Hrádecký. Dez minutos depois, o Frankfurt diminuiria: Haller foi lançado, conseguiu achar Wolf livre pelo lado direito, que conseguiu cruzar perfeitamente para Ante Rebic apenas cabecear para dentro do gol.

Apesar do gol já na reta final da partida, o Eintracht Frankfurt até tentou construir uma pressão nos minutos restantes, mas apenas conseguiu chegar à frente, sem sucesso, a partir de cruzamentos de Jetro Williems. Mantendo assim o placar inalterado e decretando a vitória da equipe mandante.

Stuttgart e Augsburg não saem do zero em jogo sem muitas chances

Na Mercedes-Benz Arena, Stuttgart e Augsburg fizeram outro jogo da rodada nesse sábado (23), mas não conseguiram oferecer uma grande partida para os seus torcedores. Em um jogo disputado, sem muitas chances e fraco tecnicamente, as duas equipes não conseguiram sair do zero.

Apesar do empate, as duas equipes subiram na tabela: o Stuttgart ficou com 7 pontos e foi para a 11ª posição, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento. O time visitante, por sua vez, continua com o sonho de disputar uma competição européia acesso e está na quarta colocação. Na próxima rodada, porém, a missão do Augsburg será difícil, já que terá um confronto direto contra o Borussia Dortmund em sua arena.