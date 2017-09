Fortuna Düsseldorf aproveita chances, vence Sankt Pauli e assume topo da 2. Bundesliga

O St. Pauli recebeu o Fortuna Düsseldorf no Millerntor-Stadion em partida válida pela 8ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (23). Os piratas de Hamburgo querendo se aproximar do G-3 teve pela frente um time querendo voltar ao topo da tabela e vinha embalado.

Num confronto disputado os visitantes se deram bem e venceram por 2 a 1 com gols de Usami e Hennings. Para os mandantes o gol foi de Cenk Sahin. Com o resultado deixou os rot-weiss na liderança isolada com 19 pontos. Já os piratas estão em oitavo com 13 pontos.

A próxima partida do St. Pauli vai ser contra o Eintracht Braunschweig no Eintracht-Stadion no próximo domingo 1° de outubro. Enquanto que o Fortuna Düsseldorf recebe o Duisburg na Esprit Arena na próxima segunda-feira 2 do mesmo mês.

No começo da partida a equipe visitante foi logo abrindo o marcador aos nove minutos após um bate rebate na área, Giesselmann arrematou ao gol a bola desviou na defesa e sobrou para o japonês Usami mandar uma bomba e marcar um lindo gol, sem chances de defesa ao goleiro Himmelmann.

O segundo gol saiu aos 23 minutos num contra-ataque e com outra participação de Usami, o jogador deu um ótimo passe para Hennings se livrar dos marcadores e mandar no canhota, aumentando a vantagem ainda na etapa inicial.

Os mandantes descontaram aos 34 minutos Dudziak serviu para Cenk Sahin, o turco fez boa jogada e arriscou da meia-lua fazendo um lindo gol e dando esperanças para sua equipe na partida.

Na etapa o time de Hamburgo quase empatou numa cabeçada de Bouhaddouz, após cruzamento de Buballa, o marroquino mandou no canto esquerdo de Wolf só que o goleiro fez grande defesa.

Só que os visitantes foram perigosos na descida ao ataque e Raman de frente com gol arriscou mal e perdeu a oportunidade de ampliar o marcador.

E o goleiro Wolf apareceu mais uma vez ao evitar outra cabeçada dessa vez de Lasse Sobiech, o grandalhão cabeceou no canto.

Heidenheim saiu na frente só que Bielefeld arranca o empate

Na Schüco Arena o Arminia Bielefeld jogou diante do Heidenheim, os comandados de Jeff Saibene buscando a segunda vitória seguida para se aproximar dos primeiros colocados encarou um adversário que está começando a reagir na competição, após um início ruim.

Em duelo amarrado a partida não saiu do 1 a 1 o gol do time da casa foi de Börner. Para os visitantes o gol foi marcado por Feick. O resultado deixou os arminen na quinta colocação com 14 pontos. Já os blau-rot estão em 13° com 8 pontos.

No próximo duelo do Arminia Bielefeld vai será contra o Nuremberg no Max-Morlock-Stadion no próximo sábado (30). Enquanto que o Heidenheim recebe o Dynamo Dresden na Voith-Arena no domingo 1° de outubro.

Braunschweig tem três jogadores expulsos e perde de virada para o Jahn Regensburg

O Jahn Regensburg encarou o Eintracht Braunschweig na Continental Arena, os vermelhos da Baviera tentando se afastar da zona de rebaixamento jogou diante de um adversário que só faz uma temporada irregular e tenta se encontrar na competição.

A partida foi marcada por três expulsões do time visitante e a equipe da casa se aproveitou e venceu de virada por 2 a 1 com gols de Grüttner e Nietfeld. Para a equipe da Baixa-Saxônia o gol foi de Baffo. Com o resultado deixou os vermelhos em 11° com 9 pontos. Já os leões estão em nono com 11 pontos.

E o próximo confronto do Jahn Regensburg vai ser contra o Sandhausen no BWT-Stadion am Hardtwald. Enquanto que o Eintracht Braunschweig recebe o St. Pauli, os jogos serão realizados no próximo domingo 1° de outubro.