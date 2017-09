Nuremberg vence Greuther Fürth e assume vice-liderança da 2. Bundesliga

O Greuther Fürth jogou contra o Nuremberg no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, neste domingo (24). O Frankenderby, um dos maiores derbys do futebol alemão, marcou a 8ª rodada da 2.Bundesliga 2017/18. A equipe verde, tentando se ressurgir no campeonato, encarou um adversário que vem em crescimento e buscava o G-3.

A equipe visitante se deu melhor e venceu por 3 a 1 com gols de Ishak, Teuchert e Behrens. Para os mandantes, o gol foi de Gjasula, de pênalti. O resultado deixou o Der Club na segunda colocação com 16 pontos. Já os verdes estão em 17° com apenas 2 pontos, na zona de rebaixamento.

No próximo duelo do Greuther Fürth vai ser contra o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion, na próxima sexta-feira (29). Enquanto que o Nuremberg receberá o Arminia Bielefeld no Max-Morlock-Stadion no próximo sábado (30).

O time vinho tinto foi logo indo pra cima e teve uma oportunidade no começo da partida com o jovem Löwen, ao arriscar cruzado e mandar na trave. Mas, aos nove minutos, abriram o marcador no contra-ataque rápido iniciado no campo de defesa, Teuchert deu ótimo passe para Ishak, o sueco fuzilou o gol de Megyeri e deixou seu time na frente.

Tentando dar uma resposta imediata, os verdes por pouco não igualaram com Julian Green, que arriscou de fora da área levando perigo ao gol de Bredlow. Só que os visitantes, se aproveitando das brechas do adversário, tinha facilidade de chegar à frente, criando ocasiões, desta vez com Möhwald arriscando cruzado.

Buscando a reação na segunda etapa, a equipe da casa perdeu a oportunidade de empatar a partida novamente com Green, só que o estadunidense pegou mal na bola e mandou em cima de Bredlow, desperdiçando que seria o empate.

Só que, aos 13 minutos, o Der Club aumentou numa roubada de bola de Tobias Werner. O experiente jogador tocou para Behrens rolar na medida para Teuchert sair de frente com o goleiro e fazer mais um no jogo.

Os mandantes descontaram aos 34 minutos, após Bredlow derrubar Hofmann dentro da área. Na cobrança, Gjasula bateu e converteu para os verdes e dando esperanças a seu time no derby, que quase chegou ao empate na cabeçada de Green, mas o arqueiro visitante fez boa defesa.

Já nos acréscimos da partida, aos 48 minutos, os visitantes fizeram o terceiro na boa jogada de Ishak. O atacante foi a linha de fundo, se livrou dos marcadores e serviu para Behrens entrar livre e arriscar ao gol, decretando o terceiro triunfo seguindo da sua equipe na competição.

Bochum decide a partida em três minutos e derrota o Ingolstadt

No Vonovia Ruhrstadion, o Bochum recebeu o Ingolstadt. As duas equipes, fazendo uma temporada abaixo do esperado, se enfrentaram em um 'duelo de seis pontos', para ver quem se afastava da zona de rebaixamento.

Num jogo equilibrado, o time da casa venceu por 2 a 0 com gols de Bastians e Robbie Kruse. O resultado deixou os camundongos na 10° posição com 10 pontos. Já os Schanzer estão na zona de repescagem, em 16°, com 7 pontos.

A próxima partida do Bochum vai ser contra o Holstein Kiel no Holstein-Stadion no próximo sábado (30). Enquanto que o Ingolstadt recebe o Darmstadt no Audi-Sportpark na próxima sexta-feira (29).

Num jogo de seis gols, Darmstadt e Dynamo Dresden ficaram no empate

O Darmstadt enfrentou o Dynamo Dresden no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, o time de Hesse, que tinha o objetivo de voltar ao G-3, jogou diante de um time que faz uma temporada abaixo do esperado.

A partida foi movimentada e terminou empatada em 3 a 3, com gols de Kempe, duas vezes, e Boys para a equipe da casa. Para os visitantes, os gols foram de Konrad que fez um hat-trick. O resultado deixou os liliens na quarta colocação com 15 pontos. Já os amarelos estão em 13° com 9 pontos.

No próximo jogo o Darmstadt joga contra o Ingolstadt na próxima sexta-feira (29). E o Dynamo Dresden enfrentará o Heidenheim na Voith-Arena no próximo domingo 1° de outubro.