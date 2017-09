Na estreia de Alario, Bayer Leverkusen derrota Hamburgo e volta a vencer na Bundesliga

O Bayer Leverkusen encarou o Hamburgo em jogo válido pelo encerramento da 6ª rodada da Bundesliga 2017/18, neste domingo (24). A equipe aspirina, querendo melhorar seu futebol, jogou contra um time que vem caindo pelas tabelas na competição.

A equipe da casa seu deu bem e aproveitou as oportunidades vencendo por 3 a 0 com dois gols de Volland e outro do estreante Alario. O resultado levou o time aspirina para o 10° lugar na tabela, com 7 pontos. Já os dinos caíram para 15ª colocação, com 6 pontos.

Na rodada seguinte, o Bayer Leverkusen enfrentará o Schalke 04 na Veltins-Arena, na próxima sexta-feira (29). Enquanto que o Hamburgo recebe seu arquirrival Werder Bremen no Volksparkstadion no Norderby no próximo sábado (30).

Buscando a recuperação no campeonato, os Dinos tiveram uma boa chance aos 15 minutos, em um arremate de Salihovic de fora da área, que a bola levou perigo à meta de Leno e saiu por cima.

Só que, aos 20 minutos, os mandantes abriram o marcador. Na bola levantada por Henrichs na área, Bailey ajeitou para Volland arriscar cruzado e mandar para as redes. O jamaicano também participou do segundo gol aos 23 minutos, cruzando por baixo para o argentino Lucas Alario, de carrinho, arrematar e ampliar a vantagem.

O time da casa ainda teve a oportunidade de aumentar, aos 36 minutos, com Mehmedi, que arriscou mal e mandou pra fora. O Bayer Leverkusen continuou melhor e teve duas chances com o chileno Aránguiz, mas o volante desperdiçou ambas.

Em desvantagem no marcador, os hamburgueses buscaram a vitória e foram ao ataque, mas André Hahn, quando acionado, arriscou muito mal à meta de Leno.

Os aspirinas tiveram a oportunidade um tiro livre indireto aos 28 minutos, Bailey cobrou a falta na barreia na sobra Aránguiz mandou em cima de Mathenia.

Mas, aos 38 minutos, os mandantes fizeram o terceiro. Depois do vacilo de Jung, Julian Brandt foi acionado e serviu para Alario só dar de bandeja para Volland mandar para o gol vazio e fazer seu segundo gol no jogo, definindo o placar final da partida.