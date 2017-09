Polter marca três, Union Berlin goleia e afunda Kaiserslautern na lanterna

Google Plus

O Union Berlin encarou o Kaiserslautern no Stadion An den Alten Försterei pelo encerramento da 8ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (25). A equipe da capital fazendo apenas uma campanha mediana na temporada jogou contra um time que vive uma crise terrível, e depois da saída de seu treinador busca a reação na competição.

E os mandantes levaram a melhor e venceram pelo placar de 5 a 0 com três gols marcados por Sebastian Polter, ainda completaram o marcador Modica e Marcel Correia, ambos contra. O resultado deixou a equipe da capital na nona colocação com 12 pontos. Já os diabos vermelhos amargam a última colocação com 2 pontos.

A próxima partida do Union Berlin vai ser contra o Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion no próximo sábado (30). Enquanto que o Kaiserslautern recebe o Greuther Fürth no Fritz Walter Stadion na próxima sexta-feira (29).

Logo no começo da partida os donos da casa abriram o marcador aos cinco minutos, Marius Müller saiu jogando com Atik, o meio-campista foi desarmado por Pedersen e em seguida o jogador serviu para Polter arriscar e marcar um belo gol a sua equipe no confronto.

O segundo gol saiu aos 11 minutos no escanteio cobrado por Trimmel a área, Schönheim desviou de cabeça só que o zagueiro Modica mandou para o próprio gol, aumentando a vantagem aos berlinenses.

Mais tarde fizeram outro aos 25 minutos no lançamento feito por Skrzybski se aproveitou de uma saída de bola errada da defesa e serviu ao atacante Polter sair frente com o goleiro mandar as redes.

Se aproveitando da fragilidade do adversário o time da capital fez o quarto gol ainda na etapa inicial e foi aos 32 minutos, Trimmel cobrou o escanteio a defesa fez o corte só que na sobra Skrzybski arriscou de fora da área e a bola acabou desviando em Correia, assim ampliando mais a goleada.

Na segunda etapa fizeram o quinto gol aos 32, num lançamento de Leistner do campo de defesa e Hartel desviou sem querer para Polter arrematar de canhota e anotar seu terceiro gol na partida, decretando a vitória aos alvirrubros.