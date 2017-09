Peter Bosz admite superioridade do Real Madrid: "Foi melhor que o Borussia Dortmund"

Em entrevista após a partida, Bosz acredita na possibilidade do time em avançar na competição (Foto: Divulgação /Borussia Dortmund)

A derrota do Borussia Dortmund para o Real Madrid por 3 a 1 pela Champions League 2017/2018, mostrou que dessa vez a equipe blanca não teve problemas em sair vitoriosa do Signal Iduna Park. Novamente foi demonstrada a fraqueza dos aurinegros em encarar times de relevância no cenário europeu. Esta foi a segunda partida no torneio e segunda derrota, sem pontos e com a possibilidade de sair da competição mais cedo do que era esperado. E também foi mais um jogo com um lance polêmico da arbitragem que pode ter possibilitado o resultado negativo para os alemães.

O técnico Peter Bosz, que vem desenvolvendo um bom trabalho na equipe com reflexos de bom desempenho na Bundesliga, acredita o adversário foi realmente superior e preferiu não fazer alarde sobre o pênalti não marcado no lance de mão na bola de Sergio Ramos aos 14 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez a arbitragem tomou uma decisão equivocada em um lance que seria fácil de ser conferido caso a competição utilizasse o assistente de vídeo, VAR, reforçando ainda mais a necessidade do uso do sistema. “Nós jogamos hoje contra uma equipe muito boa e não estávamos no seu nível. É por isso que eu não quero comentar sobre esta cena. É verdade, foi 0-0, e isso foi um jogo com bola na mão claro. Mas o Real foi melhor do que o Dortmund hoje e conseguiu vencer".

Ao ser perguntado sobre a defesa que foi invadida várias vezes, Bosz declarou sua tática de jogar no ataque e que a questão não gira em torno apenas dos defensores: "Se alguém quer jogar como queremos, é preciso pressionar direito. Isso não era um problema de defesa, mas de toda a equipe. Se os atacantes e os meio-campistas não conseguirem exercer a pressão certa, será difícil para a defesa".

E também foi questionado sobre a possibilidade de dar continuidade na competição, demonstrando estar otimista com seu time: "Ainda há quatro jogos e tentaremos vencer esses quatro jogos. É importante que ganhemos os dois jogos contra o APOEL, e depois temos de assistir os jogos entre Real e Spurs."

O Dortmund volta suas atenções para a Bundesliga. No próximo sábado (30), os aurinegros viajam para enfrentar o Augsburg às 10h30 (horário de Brasília), na WWK Arena. A próxima partida pela Champions League só acontece no mês de outubro, no dia 17, onde os alemães enfrentarão o APOEL, no Estádio GSP, para tentar marcar pontos na competição.