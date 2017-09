Recém-aposentado, Xabi Alonso anuncia planos para se tornar treinador

Xabi encerrou sua passagem pelo Bayern com o título da Bundesliga (Foto: TF-Images/Getty Images)

O ex-jogador espanhol Xabi Alonso, multicampeão em sua carreira, anunciou que deseja se tornar treinador de futebol, e isso deverá ocorrer muito em breve, segundo o próprio.

Destaque por sua qualidade técnica e capacidade de controlar o jogo a partir do meio-campo, Alonso terá, em breve, a oportunidade de transferir todo seu conhecimento e habilidade de dentro para fora do campo. O espanhol terminou a temporada passada com mais um título alemão vestindo a camisa do Bayern de Munique, encerrando a carreira em alta.

“Após 17 anos neste esporte, eu considerei o próximo passo da minha carreira. Eu decidi ser treinador”, afirmou o antigo meio-campista do Bayern de Munique.

O espanhol teve passagem extremamente marcante pelo Liverpool antes de se transferir para o Real Madrid, onde também teve bastante sucesso. Após um período de sucesso em Madrid, Xabi mudou-se para a Alemanha para trabalhar com Pep Guardiola no Bayern de Munique.

A ideia vinha se desenhando na cabeça do espanhol de 35 anos, que recusou proposta de Carlo Ancelotti – seu último treinador – para ser assistente técnico no Bayern, que recorreu a Sagnol para a vaga. “Eu queria um assistente que conhecesse o clube. Tentei convencer Philipp Lahm antes de a temporada acabar, também tentei convencer Xabi Alonso. Eles recusaram”, disse Ancelotti.

O jogador teve passagens por Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique em sua carreira, além dos grandes títulos conquistados com a seleção espanhola: o antigo meio-campista conquistou uma Copa do Mundo e duas Eurocopas vestindo a camisa da Fúria.