Estrela Vermelha bate Colônia fora de casa e amplia má fase dos Bodes

O Colônia encarou o Estrela Vermelha no Rhein Energie Stadion em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18, nesta quinta-feira (28) em jogo pelo grupo H. Os bodes fazendo uma temporada ruim teve pela frente um adversário vivendo boa fase em sua liga nacional e foi disposto a buscar um bom resultado fora de casa.

Num confronto onde os mandantes criaram inúmeras chances e não tiveram êxito, e foram derrotados pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Boakye. Com o resultado deixou os sérvios na segunda colocação com 4 pontos. Já os bodes estão em último sem nenhum ponto.

A próxima partida do Colônia pelo grupo será contra o BATE Borisov na Borisov Arena. E os Estrela Vermelha recebe o Arsenal no Rajko Mitic, os jogos serão realizados no dia 19 de outubro. Pela Bundesliga os bodes voltam a campo diante do RB Leipzig em casa. Enquanto que os vermelhos enfrentarão fora de casa o Napredak Krusevac pela Super Liga Sérvia, os jogos serão no próximo domingo 1°.

E os visitantes não se intimidaram com a equipe da casa e aos seis minutos Kanga entrou na área e se livrou de Horn só que arriscou mal mandando pra fora. Depois foi seu companheiro de equipe Donald arrematar de fora da área sem sucesso.

Só que aos 30 minutos conseguiram abrir o marcador, Donald serviu para Boakye fazer o pivô e em seguida girar arrematando de fora da área, marcando um belo gol, o colocando seu time na frente.

Na etapa final os bodes foram pra cima aos 12 minutos Jojic entrou dentro da área e arriscou na trave, perdendo a chance de igualar a partida. O sérvio teve outra oportunidade parando de novo no poste esquerdo.

Outro que parou na trave foi o teuto-brasileiro Leonardo Bittencourt, ao desviar o cruzamento de Rausch, dando muito azar. A pressão dos alemães era imensa e não faltam chances de igualar o marcador, mas erraram a pontaria em boa parte dos arremates.