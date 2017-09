Com retorno de Jérôme Boateng, Joachim Löw anuncia convocados da Alemanha para Eliminatórias

Foto: Christof Stache/AFP/Getty Images

Na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção da Alemanha divulgou a última lista de convocados para o torneio qualificatório. O técnico Joachim Löw anunciou, na manhã desta sexta-feira (29), a relação dos jogadores alemães para a duas últimas partidas, com o objetivo de garantir a vaga no Mundial da Rússia, além de almejar a busca do pentacampeonato e igualar o Brasil na quantidade de títulos.

Algumas novidades estão na relação. Dos 23 integrantes, 18 disputaram a Copa das Confederações. O destaque fica por conta dos retornos do experiente zagueiro Jérôme Boateng e do jovem atacante Leroy Sané. Em contrapartida, atletas importantes ficam de fora por conta de lesões. É o que acontece com o goleiro Manuel Neuer, o lateral-esquerdo Jonas Hector, o volante Sami Khedira, o meia Mesut Özil e o atacante Mario Gomez. O comandante da Nationalmannschaft fez uma avaliação dos relacionados, principalmente dos ausentes.

"É lamentável que alguns dos experientes jogadores não possam estar conosco. Em relação a Özil e Khedira, espero que eles façam um bom começo nos respectivos clubes, o que é mais importante para eles no momento. Nós jogamos as Eliminatórias de maneira muito forte até agora, mas devemos continuar a fazer assim. Nosso objetivo é conquistar dez vitórias. Queremos terminar essas Eliminatórias com sucesso. Se nos concentrarmos em nossos pontos fortes, isso também terá sucesso", explicou Löw.

Foto: Divulgação|DFB

A Alemanha encara a Irlanda do Norte em Belfast, capital do país britânico, no dia 5 de outubro. Em seguida, encara o Azerbaijão em Kaiserslautern, no dia 8, pelo encerramento das Eliminatórias Europeias. Ambos os jogos acontecem às 15h45, pelo horário de Brasília. Os germânicos estão na liderança do Grupo C, com 24 pontos ganhos, e precisam de um ponto contra os norte-irlandeses para garantirem antecipadamente e de forma direta a vaga na Copa do Mundo 2018.