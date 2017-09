Schalke 04 e Leverkusen empatam em jogo aberto e seguem na parte superior da tabela

Schalke 04 e Bayer Leverkusen entraram em campo com o objetivo de vencer para se aproximar da zona classificatória às competições europeias. Mas, no tradicional confronto entre duas das mais populares equipes da alemã, empate indigesto para ambos. Em jogo que marcou a abertura da sétima rodada da Bundesliga 2017-18, disputado na tarde desta sexta-feira (29) na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, a partida terminou empatada em 1 a 1. Goretzka abriu o placar para os donos da casa, mas Bailey igualou o marcador no segundo tempo.

O resultado não foi bom para os dois times, que permanecem na metade da tabela de classificação. Os Azuis Reais ocupam o sétimo lugar, com nove pontos, enquanto os Leões sobem temporariamente para a décima posição, com sete pontos conquistados até aqui.

Na próxima rodada, o Schalke 04 irá medir forças contra o Hertha Berlin no Estádio Olímpico. Por sua vez, o Bayer Leverkusen vai ter a chance de somar três pontos diante de sua torcida no jogo contra o Wolfsburg, na BayArena. Os dois jogos acontecem daqui a duas semanas, por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No primeiro tempo, o Schalke 04 foi completamente dominante. O time fez valer o mando de campo, teve as melhores oportunidades e conseguiu abrir vantagem. Na primeira chance, McKennie recebeu passe e finalizou muito perto da trave defendida por Leno. Depois, Oczipka recebeu passe preciso, encontrou espaço e bateu. Mais uma vez, ficou no quase. Na terceira tentativa, os donos da casa marcaram o primeiro gol. Aos 34 minutos, em cobrança de falta, Goretzka bateu com categoria, sem chances de defesa.

O panorama no segundo tempo foi diferente graças às modificações feitas pelo técnico Heiko Herrlich no setor ofensivo do Bayer Leverkusen. O clube visitante passou a ter mais espaço no ataque, criou mais chances e chegou a ser superior em alguns momentos da etapa complementar. Alario e Bailey eram os responsáveis pela ampla movimentação dos Leões. Por tanto incomodar, a equipe conseguiu o empate. Aos 16 minutos, Bender acionou Bailey, que dominou e chutou colocado. A bola desviou no pé do marcador e impediu o goleiro Fährmann de tentar fazer qualquer defesa. Aos 27, Alario chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado quando a arbitragem de vídeo comunicou o impedimento do atacante. Na reta final do jogo, as equipes tentaram mais na base da motivação, sem tática, mas não conseguiram alterar o marcador e o empate prosseguiu até o fim.