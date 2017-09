Kaiserslautern consegue primeira vitória na 2. Bundesliga ao bater Greuther Furth

O Kaiserslautern jogou contra o Greuther Fürth no Fritz Walter Stadion em duelo válido pela abertura da 9ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (29). A partida marcou o duelo de desesperados, além disso, a estreia do novo treinador dos diabos vermelhos o luxemburguês Jeff Strasser no comando.

E os mandantes se deram bem e venceram a primeira na competição pelo placar de 3 a 0 com três gols de Sebastian Andersson. O resultado deu o triunfo aos diabos vermelhos que somaram 5 pontos, subindo uma posição para 17°. Já os verdes caíram para último com 4 pontos.

A próxima partida do Kaiserslautern vai será contra o St. Pauli no Millerntor-Stadion no 13 de outubro. Enquanto que o Greuther Fürth recebe o Erzgebirge Aue no Sportpark Ronhof Thomas Sommer no dia 15 do mesmo mês.

Os gols saíram na segunda etapa e foi aos 26 minutos na bola levantada por Mwene a área na cabeça de Andersson, o atacante aproveitou a saída errada de Megyeri mandando para as redes. Não demorou muito para o segundo gol sair aos 29 minutos, Moritz serviu para Borrello cruzar para meio da área a defesa afastou e sobrou para Osei-Kwadwo servir ao jogador sueco arrematar e aumentar o marcador.

Mas o mesmo jogador fez o terceiro aos 35 minutos aproveitando o cruzamento rasteiro de Fechner e sem marcação, anotou outro e fechando a conta para sua equipe vencer a primeira na temporada.

Ingolstadt aproveita as chances e derrota o Darmstadt e saindo da zona de playoffs

No Audi-Sportpark o Ingolstadt recebeu o Darmstadt, os Schanzer fazendo um campeonato decepcionante teve pela frente o adversário jogando bem e lutando pelas primeira posições da tabela.

A equipe da casa foi melhor e venceu por 3 a 0 com gols de Kutschke de pênalti, Kittel e Pledl. O resultado afastou os Schanzer da zona de playoffs e o colocando em 11° com 10 pontos. Já os liliens estão em quarto com 15 pontos.

O próximo jogo do Ingolstadt vai ser contra o Dynamo Dresden no DDV-Stadion no dia 14 de outubro. E o Darmstadt recebe o Nuremberg no Jonathan-Heimes Stadion am Böllenfalltor no dia 16 do mesmo mês.