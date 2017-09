Gols no fim garantem vitórias de Mönchengladbach e Frankfurt na Bundesliga

Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

Os jogos realizados na manhã deste sábado (30) válidos pela sétima rodada da Bundesliga 2017-18 contaram com muita emoção e foram decididos apenas nos últimos instantes. A rodada que marcava alguns confrontos diretos, dadas as posições de ambos na tabela de classificação, serviu para movimentar a parte intermediária e destacar a ascensão de algumas equipes, enquanto outras ficam um pouco mais abaixo. Veja, abaixo, um resumo de três jogos que aconteceram às 10h30.

Foto: Dean Mouhtaropoulos|Bongarts|Getty Images

Borussia Mönchengladbach 2-1 Hannover 96

No Borussia-Park, o Borussia Mönchengladbach visava a recuperação após sofrer uma acachapante goleada diante do Borussia Dortmund. Diante de sua torcida, a vitória era fundamental para a equipe não se distanciar da zona classificatória aos torneios continentais. Foi um duro jogo contra o Hannover 96 e a vitória veio no último lance. Ao fim das contas, os Potros venceram por 2 a 1. Ginter e Thorgan Hazard marcaram para os donos da casa, enquanto Harnik descontou para os visitantes.

Com o resultado, os Foals chegam ao sexto lugar, com 11 pontos, dentro da faixa qualificatória à Uefa Europa League. Os Vermelhos seguem no quarto lugar, com um ponto a mais. A próxima rodada será realizada daqui a duas semanas. O Hannover 96 encara o Eintracht Frankfurt na HDI Arena, enquanto o Borussia Mönchengladbach irá medir forças contra o Werder Bremen no Weser Stadium.

O segundo tempo foi mais destacável da partida. Com mais oportunidades, as equipes procuraram chegar às metas adversárias. Os mandantes abriram o marcador aos 22 minutos, quando Cuisance cobrou falta e Ginter finalizou no canto direito. A resposta veio quatro minutos depois, à altura. Em cobrança de escanteio executada por Schwegler, o artilheiro Martin Harnik subiu mais alto que a defesa para igualar o jogo em favor dos Vermelhos. Harnik quase virou o jogo na parte final ao acertar o travessão, mas os Borussen conseguiram ficar na frente do placar. Aos 49 minutos, Sané deu carrinho dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Thorgan Hazard garantiu a vitória do Mönchengladbach.

Foto: Mathias Hangst|Bongarts|Getty Images

Eintracht Frankfurt 2-1 Stuttgart

Outra partida que as emoções ficaram reservadas para os minutos finais e o time da casa saiu vencedor. Em jogo disputado na Commerzbank Arena, o Eintracht Frankfurt derrotou o Stuttgart por 2 a 1 também no último lance. Rebic e Haller marcaram os gols das Águias, o segundo aos 49 da etapa complementar, enquanto Terodde deixou sua marca para os Suábios.

Com o resultado, as Águias conseguiram subir para o oitavo lugar, com dez pontos, enquanto os Suábios seguem em queda livre e se aproximam da zona de rebaixamento, com sete pontos conquistados, na 14ª colocação. Na próxima rodada, o Eintracht Frankfurt enfrenta o Hannover 96 na HDI Arena, enquanto o Stuttgart abre a rodada diante do Colônia, na Mercedes-Benz Arena.

Os donos da casa conseguiram abrir o marcador na reta final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Rebic ficou com a sobra dentro da área e chutou no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro. Os treinadores realizaram modificações e os visitantes foram primeiramente mais bem-sucedidos. Aos 16 minutos, Aogo cobrou escanteio e Simon Terodde deixou sua marca novamente ao desviar de cabeça e igualar o marcador. Porém, um golaço determinou a vitória das Águias. Com um a menos, uma vez que Falette foi expulso aos 19 minutos, Haller acertou um lindo chute de primeira no lado esquerdo do goleiro aos 49 minutos do segundo tempo, para garantir a vitória do Eintracht Frankfurt.

Foto: Stuart Franklin|Bongarts|Getty Images

Wolfsburg 1-1 Mainz 05

Um jogo sem tantas emoções. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela e não iniciaram bem a Bundesliga. E seguiram com um jogo de qualidade bem inferior. Na Volkswagen Arena, Wolfsburg e Mainz 05 empataram em 1 a 1. Guilavogui abriu o marcador no começo do segundo tempo, enquanto Muto igualou o placar.

Com o resultado, as equipes subiram na tabela de classificação, mas permanecem próximos à zona de rebaixamento. As duas equipes estão empatadas com sete pontos ganhos, mas os Lobos ocupam o 12º lugar por terem melhor saldo de gols que o time carnavalesco, no 13º posto.

Na próxima rodada, o Mainz 05 tem confronto direto contra o Hamburgo na Opel Arena, enquanto o Wolfsburg irá medir forças contra o Bayer Leverkusen, na BayArena. A rodada está programada para acontecer daqui a duas semanas, por causa da realização das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018.