Holstein Kiel derrota Bochum e assume novamente liderança da 2. Bundesliga

O Holstein Kiel jogou contra o Bochum no Holstein-Stadion em partida válida pela 9ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (30). A equipe do norte alemão fazendo um campeonato de impressionar encarou um time que só está no meio da tabela.

E os mandantes aproveitou o fator casa e venceu pelo placar de 3 a 0 com gols de Riemann contra, Czichos e Drexler. Com o resultado deixou os azuis na liderança provisória com 19 pontos. Já os camundongos estão em 12° 10 pontos.

A próxima partida do Holstein Kiel vai será contra o Heidenheim na Voith-Arena no dia 15 de outubro. Enquanto que Bochum recebe o Sandhausen no Vonovia Ruhrstadion no dia 14 do mesmo mês. Não haverá rodada na próxima semana por conta da realização da data Fifa.

Apoiado pela sua torcida a equipe mandante teve uma chance no começo da partida, Schindler serviu para Lewerenz dominar e em seguida tentar o arremate colocado, mandando por cima do gol da meta adversária. A resposta dos visitantes com Eisfeld ao receber do brasileiro Danilo Soares e mandar por cima.

Só que aos 22 minutos os azuis abriram o marcador Schindler tentou servir para Ducksch só que a defesa recuperou a bola com Danilo Soares, o lateral recuou para trás e o goleiro Riemann que de leve mandou para o próprio gol, marcando contra sua equipe. Depois da falha o arqueiro se redimiu fazendo boa defesa no chute de Schindler.

Mas aos 42 minutos o time da casa fez o segundo numa cobrança de escanteio batido por Mühling área a bola desviou em Peitz e chegou a Czichos só desviar e aumentar a vantagem na etapa inicial.

Na etapa final o time mandante criou outra ocasião de gol com Mühling, o volante tentou de voleio e mandou por cima. Em outro lance de perigo foi com Lewerenz arriscando de fora da área e fazendo Riemann a praticar boa defesa.

E aos 23 minutos marcaram o terceiro numa roubada de bola no meio-campo, Mühling disparou em velocidade e só servir para Drexler sem marcação botar para o gol adversário.

Fora de casa Union Berlin vence o Erzgebirge Aue e sobe na tabela

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue recebeu o Union Berlin, os dois times se recuperando na competição queriam traçar algo mais e querendo se aproximar do pelotão de cima da tabela.

O time visitante se deu bem e venceu por 2 a 1 com gols de Hartel e Polter. Para os donos da casa o gol foi de Bertram. O resultado levou o time da capital para quinta colocação com 15 pontos. Já os violetas estão em oitavo com 13 pontos.

O próximo jogo do Erzgebirge Aue vai ser contra o Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Enquanto que o Union Berlin encara o Jahn Regensburg na Continental Arena, os jogos serão dia 15 de outubro.

Bielefeld marca seu gol no fim e derrota o Nuremberg e voltando ao G-3

O Nuremberg jogou diante do Arminia Bielefeld no Max-Morlock-Stadion, o Der Club buscando se firmar nas primeiras colocações enfrentou um adversário que faz uma boa temporada e também flertava a parte de cima.

Num confronto equilibrado os visitantes venceram por 2 a 1 com gols de Sporar e Kerschbaumer. Para o time da casa o gol foi de Ishak. O resultado levou os Arminen para terceira colocação com 17 pontos. E o Der Club caiu para quarto com 16 pontos.

Na próxima partida do Nuremberg vai ser contra o Darmstadt no Jonathan-Heimes Stadion am Böllenfalltor no dia 16 de outubro. Enquanto que o Arminia Bielefeld enfrentará o Fortuna Düsseldorf no dia 14 do mesmo mês.