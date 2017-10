Hamburgo e Werder Bremen fazem jogo disputado, mas empatam sem gols no Norderby

O Hamburgo recebeu o seu arquirrival Werder Bremen no Volksparkstadion em duelo válido pela sétima rodada da Bundesliga 2017/18, neste sábado (30). No Norderby, um dos maiores clássicos do futebol alemão, só que hoje ambos vivem momentos bem diferentes nos últimos anos e brigando para não serem rebaixados e a vitória para qualquer uma das equipes seria um passo importante para recuperação.

Em um duelo amarrado e truncado onde os mandantes tiveram boas oportunidades, a partida não saiu do empate sem gols. O resultado manteve os dinos na 15° com 7 pontos. Já os papagaios estão em 16° na zona de playoffs com 4 pontos.

Na próxima partida do Hamburgo vai será contra o Mainz 05 na Opel Arena no dia 14 de outubro. Enquanto que o Werder Bremen recebe o Borussia M’gladbach no Weserstadion no dia 15 do mesmo mês. Não haverá rodada na próxima semana por conta da data Fifa.

Hamburgo jogou melhor a primeira etapa e perdeu muitos gols

Querendo dar um presente de aniversário a sua torcida os dinos queriam de todas as formas a vitória e comemorar os 130 anos vencendo seu grande, mas quem começou assustando foram os papagaios aos nove minutos na bola levantada por Kainz a área, Delaney desviou de cabeça só que Mathenia não conseguiu segurar e Belfodil tentou de calcanhar só que a defesa estava atenta e fez o corte.

A equipe da casa respondeu da mesma forma também na bola parada aos 16 minutos Hunt mandou para o meio da confusão e encontrou Papadopoulos, o grego subiu livre e desviou sem direção.

Mais tarde os dinos tiveram outra chance aos 23 minutos no arremate de Sakai, o jogador japonês tentou de fora da área só que Pavlenka atento fez a defesa. O goleiro tcheco apareceu de novo ao defender o cabeceio de Hahn.

Buscando seu primeiro gol no jogo os hamburgueses insistiram na bola parada e aos 28 minutos Hunt cobrou escanteio por baixo para Sakai de canhota arriscar e mandar pra fora. Ainda o time visitante teve uma boa chance na cobrança de falta batido por Kainz só que Mathenia fez boa defesa.

Pavlenka faz boas defesas e segura o empate no Derby

Na etapa final os papagaios insistiram na bola parada e aos 10 minutos Kainz levantou a área e encontrou Belfodil, o franco-argelino escorou de cabeça para o austríaco arrematar e isolar para longe.

Um minuto depois foi os mandantes ter a oportunidade de abrir o placar com Hunt que tentou mandar por cobertura só que Pavlenka espalmou para tiro de canto com uma linda defesa. Ainda parou o cabeceio de Hahn, após bola levantada e fez a defesa com segurança.

E o goleiro tcheco apareceu de novo ao defender com os pés o chute de Wood, o atacante estadunidense recebeu de Holtby e mesmo caído mandou ao gol, obrigando a outra boa defesa. Os mandantes continuaram na pressão e aos 17 minutos Hunt cobrou a falta de fora direta sem direção.

Descendo pouco ao campo de ataque os verdes levaram perigo aos 25 minutos na boa troca de passes entre Junuzovic e Bartels que em seguida arriscou só que Mathenia fez boa defesa e na sobra Gebre Selassie arriscou pra fora.

Do outro lado Pavlenka apareceu praticando outra defesa no chute de Hunt e evitando o primeiro gol. E o resultado foi ruim para as duas equipes que perigam a zona de rebaixamento.