Sandhausen vence Jahn Regensburg com dois gols de Höler e segue na luta pelo acesso

O Sandhausen jogou contra o Jahn Regensburg no BWT-Stadion am Hardtwald em partida válida pela 9ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste domingo (1°). A equipe alvinegra faz uma boa temporada e enfrentou um adversário que está lutando contra o rebaixamento.

E os mandantes se deram bem e venceu pelo placar de 2 a 0 com gols de Höler. Com o resultado levou o time alvinegro para terceira colocação com 17 pontos. Já os vermelhos estão em 14° com 9 pontos.

A próxima partida do Sandhausen vai será contra o Bochum no Vonovia Ruhrstadion no dia 14. Enquanto que o Jahn Regensburg recebe o Union Berlin na Continental Arena no dia 15. Não haverá rodada por conta da realização da data Fifa.

No primeiro lance de perigo da partida foram dos mandantes na cobrança de escanteio batido por Daghfous a área a bola chegou a cabeça de Knipping, o zagueiro desviou e mandou no travessão.

Depois foram os bávaros darem a resposta no arremate Adamyan só que o armênio arriscou muito mal. Ainda tiveram mais outra ocasião com Grüttner ao tentar encobrir o goleiro perdeu.

Já na segunda etapa os donos casa fizeram seu primeiro gol aos 22 minutos na bola levantada por Paqarada, o jogador kosovar cobrou a falta, Lais cortou para trás e deu nos pés de Höler encher o pé e mandar no canto de Pentke.

O mesmo jogador apareceu mais uma vez aos 39 minutos, após Jansen roubar a bola no campo de defesa e servir para o camisa 9 se livrar do goleiro e só empurrar para o gol vazio, aumentando a vantagem.

St. Pauli faz dois gols em quatro minutos e vence o Braunschweig fora de casa e sobe na classificação

No Eintracht-Stadion o Eintracht Braunschweig recebeu o St. Pauli, os leões fazendo uma campanha irregular na atual competição teve pela frente um adversário enjoado de se enfrentar e buscava a recuperação.

A equipe visitante se deu bem e venceu por 2 a 0 com gols de Buchtmann e Cenk Sahin. O resultado levou os piratas para sexta colocação com 16 pontos. Já os leões estão em 11° com 11 pontos.

No próximo jogo o Eintracht Braunschweig enfrenta o Duisburg na Schauinsland-Reisen-Arena. Enquanto que o St. Pauli recebe o Kaiserslautern no Millerntor-Stadion, os jogos serão no dia 13 deste mês.

Fora de casa Dynamo Dresden volta a vencer no campeonato e derrotando o Heidenheim

O Heidenheim encarou o Dynamo Dresden na Voith-Arena, o time do sudoeste alemão faz até aqui um campeonato decepcionante e enfrentou um time que também não vem bem nesta temporada.

Em confronto equilibrado os visitantes venceram por 2 a 0 com gols de Kreuzer e Mlapa. O resultado levou o time amarelo para 10° com 12 pontos. Já os blau-rot estão em 16° na zona de playoffs com 8 pontos.

A próxima partida do Heidenheim vai ser contra o Holstein Kiel nesse mesmo estádio no dia 15. E o Dynamo Dresden recebe o Ingolstadt no DDV-Stadion no dia 14.