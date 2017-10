Vitórias de equipes visitantes marcam quarta rodada da Bundesliga feminina

Foto: Reprodução/DFB

A quarta rodada da Frauen Bundesliga teve cinco partidas nesse domingo (1º), com um fato bem curioso: todos os visitantes venceram na rodada, com destaque para as goleadas do Freiburg diante do Colônia e do Bayern de Munique diante do Hoffenheim. A liderança é do Wolfsburg, única equipe a vencer suas quatro partidas na competição. A rodada terá um jogo nesta segunda feira (2) entre Turbine Potsdam e Werder Bremen, em Potsdam, às 13h pelo Horário de Brasília.

Bayern e Freiburg goleiam como visitantes

O Bayern, que se prepara para sua estreia na Uefa Women's Champions League na quarta feira (4), onde enfrentará o Chelsea, na Inglaterra, não teve dificuldades ao vencer o Hoffenheim. Laudehr abriu o placar, Rolfö e Demann, ex-Hoffenheim, ampliaram na primeira etapa. Com o placar assegurado, a holandesa Beerensteyn marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe da Baviera, na goleada por 4 a 0, jogando em Hoffenheim.

Outro visitante que goleou foi o Freiburg. Com direito a hat trick de Clara Bühl, a equipe da Floresta Negra aplicou uma sonora goleada de 7 a 0 diante do lanterna Colônia, que assim como o time masculino, vive mau momento na Frauen Bundesliga, na qual ainda não pontuaram.

Wolfsburg e FFC Frankfurt vencem pela diferença mínima

O FFC Frankfurt, que demitiu essa semana o treinador Matt Ross após a derrota para o SC Sand na última rodada, venceu o Jena por 1 a 0, gol marcado pela japonesa Yokoyama. O Wolfsburg, líder com 12 pontos em quatro jogos também venceu pela diferença mínima o MSV Duisburg, a zagueira alemã Peter fez o único da vitória do atual campeão alemão e que na próxima quarta feira jogará diante do Atlético de Madrid, em partida de ida da fase de dezesseis avos de final da Champions Feminina. O SGS Essen surpreendeu e após sair perdendo por 1 a 0 diante do SC Sand, conseguiu a virada no segundo tempo, vencendo por 3 a 1, fora de casa.

Tabela após quatro rodadas. (Foto: Reprodução/DFB)

A quinta rodada só ocorrerá daqui há duas semanas, tendo como destaque o duelo entre Wolfsburg e Turbine Potsdam, por conta dos jogos da segunda fase da Copa da Alemanha Feminina, que ocorrerá nos dias 7 (sábado) e 8 (domingo).