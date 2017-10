Fortuna Düsseldorf bate Duisburg no Rheinderby e se isola no topo da 2. Bundesliga

O Fortuna Düsseldorf encarou o Duisburg na Esprit Arena em partida válida pelo encerramento da 9ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (2). No Rheinderby um dos derbys da região da Renânia Norte-Vestefália recebeu um bom público para prestigiar as equipes. Os vermelhos fazendo um grande campeonato teve por outro o adversário que vem caindo nos últimos jogos e estava a quatro partidas sem vencer.

Num jogo movimentado os mandantes levaram a melhor e venceram por 3 a 1 com gols de Hennings, Zimmer e Raman. Para os visitantes o gol foi de Stoppelkamp, e ainda perderam um pênalti. Com o resultado deixou os rot-weiss na liderança isolada com 22 pontos. Já as zebras estão em 15° com 8 pontos.

A próxima partida do Fortuna Düsseldorf vai ser contra o Arminia Bielefeld na Schüco Arena no dia 14. Enquanto que o Duisburg recebe o Eintracht Braunschweig na Schauinsland-Reisen-Arena no dia 13. Não haverá rodada por conta da realização da data Fifa.

Logo no começo do jogo aos dois minutos os donos da casa abriram o marcador no primeiro lance de ataque, numa tabelinha entre Giesselmann e Raman, o belga cruzou na cabeça de Hennings escorar para as redes e inaugurar o placar no derby.

Não demorou muito para aumentar a vantagem e o segundo saiu aos seis minutos, com outra participação de Raman e desta vez trocou passes com Hennings, o atacante arriscou a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Zimmer mandar no canto esquerdo do goleiro Flekken.

Os visitantes tiveram um pênalti a seu favor aos 13 minutos, Wolf derrubou Onuegbu na área. Só que na cobrança, Stoppelkamp bateu e o arqueiro defendeu.

Ainda na etapa inicial a equipe mandante criou outra possibilidade de gol aos 36 minutos com Zimmer, o jogador recebeu de Hennings e mandou com perigo. As também tiveram sua chance com Stoppelkamp numa cobrança de falta e Wolf desviou e pegou no travessão.

No segundo tempo os visitantes voltaram melhor e perderam duas chances de descontar, a primeira com Schnellhardt ao desviar o cabeceio de Iljutcenko. Depois com Hajri, o lateral entrou no intervalo arriscou e mandou na trave.

Mas aos 10 minutos o terceiro gol dos donos da casa saiu, Hennings aproveitou de uma falha no meio-campo adversário e tocou para Raman sair de frente com Flekken e mandar na saída do goleiro que nada pode fazer não evitando mais um gol adversário.

Logo a seguir as zebras descontaram aos 12 minutos na troca de passes entre Onuegbu e Stoppelkamp e o meia-atacante mandou uma bomba, sem chances de defesa para Wolf.

Se aproveitando dos visitantes jogando de forma exposta os rot-weiss quase fizeram o quarto com Fink, o experiente jogador recebeu de Zimmer, mas Bomheuer salvou em cima da linha. Em seguida foi com Usami ao arrematar de fora da área e a bola passar rente a trave.