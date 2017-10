Matthias Ginter valoriza importância de triunfo tardio diante do Hannover

Foto: Divulgação/Bundesliga

O defensor alemão, de 23 anos, anotou seu primeiro gol com a camisa dos Potros na vitória diante do Hannover na última rodada da Bundesliga. Além do tento anotado, Ginter se destacou pelo elevado índice de divididas ganhas – 83%, o maior da equipe no duelo.

O triunfo perante o Hannover, no último minuto da etapa complementar, tem ainda mais importância tendo em vista o resultado anterior dos Foals – uma derrota acachapante para o Borussia Dortmund por 6 a 1, em uma atuação completamente apagada da equipe de Mönchengladbach. O resultado foi importante para o elenco antes da pausa para a data Fifa, dando uma confiança maior aos jogadores e comissão técnica para a continuidade do trabalho.

“Sim, o jogo poderia ter terminado de outra forma em diversas oportunidades. Por um lado, fomos sortudos com a finalização na trave de Martin Harnik de praticamente dentro do gol – provavelmente perderíamos se ele tivesse marcado naquela oportunidade. Futebol é um jogo de linhas finas às vezes”, disse o zagueiro do Gladbach, recentemente contratado junto ao Borussia Dortmund por um valor recorde na história do clube, €17 milhões.

Ginter também aproveitou a entrevista para valorizar a presença do jovem meio-campista Mickäel Cuisance, de apenas 18 anos, entre os titulares na última partida. O francês, bastante promissor, teve atuação de destaque e foi eleito o melhor jogador da partida – contribuindo também com uma assistência: ‘’Ele foi muito ativo e cobriu bem todas as áreas do campo, além de ter trabalhado arduamente, mas eu já sabia que ele teria um desempenho desse devido a atuação dele diante do Stuttgart e nos treinos. Ele pode realmente ajudar a equipe com sua criatividade e estilo de jogo em partidas como essa em que muitas chances não são criadas”, finalizou o zagueiro alemão.

Cuisance, outro reforço para a temporada, foi contratado junto ao Nancy por um valor aproximado de €250 mil e vem buscando seu espaço na equipe principal, graças as ausências de László Bénes e Tobias Strobl, ambos lesionados.