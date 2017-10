Aubameyang descarta ida à Premier League: "Nunca me atraiu"

Na última janela, Aubameyang descartou PSG e Milan para ficar no BVB (Foto: TF-Images/Getty Images)

A terra da rainha é considerada por muitos jogadores uma das melhores e mais difíceis ligas do mundo. Com esses atrativos, vários atletas desejam jogar no Reino Unido. Pierre-Emerick Aubameyang, no entanto, não faz parte desse grupo.

É questão de tempo, quando a janela de transferência abre, os clubes crescem o olho no franco gabonês. Cobiçado desde que chegou ao Borussia Dortmund, marcou 93 gols em 135 jogos na Bundesliga. Na temporada passada, liderou a artilharia com um recorde de 31 tentos – uma contagem que já havia alcançado antes.

“Eu nunca me senti tentado em jogar na Premier League. É simplesmente a minha opinião”, disse em entrevista concedida à Telefoot.

+ Aubameyang admite vontade de voltar ao Milan, mas afirma: "Eles estão dormindo"

Aubameyang ainda admitiu que o Paris Saint-Germain estava interessado em levá-lo para a capital francesa na temporada passada, e, hoje, não se arrepende de ter permanecido em Dortmund.

“Estou muito feliz por ter ficado no Dortmund porque percebi que o clube é a minha família. Sinto-me muito confortável por lá e as coisas começaram bem nesta temporada”, frisou.