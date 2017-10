Löw celebra campanha irretocável nas Eliminatórias, mas diz: "Calibre da Copa do Mundo é outro"

Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

A atual campeã do mundo entrou em campo neste domingo (8) em jogo válido pela última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo na Rússia diante da seleção do Azerbeijão, em Kaiserlautern. A Die Mannschaft, mesmo sem utilizar força máxima, goleou por 5 a 1 e alcançou a melhor marca de uma seleção europeia na história do classificatório.

A campanha impecável da Alemanha contou com 43 gols anotados e apenas 4sofridos em 10 partidas – com dez vitórias da Die Mannschaft, que não encontraram qualquer obstáculo em seu caminho para alcançar o pentacampeonato mundial na Rússia. Mesmo com uma campanha irretocável e mais uma goleada, Joaquim Löw falou sobre as dificuldades encontradas no confronto.

“No começo do jogo foi bem difícil. Nos não jogamos com essa formação, você teve a chance de perceber isso. Jogamos muito atrás e causamos dificuldades para nos mesmos. No segundo tempo, no entanto, fomos melhores porque o adversário estava um pouco cansado”, disse o comandante da Die Mannschaft, que ainda foi equilibrado ao falar sobre a campanha perfeita nas eliminatórias.

“Claro, foi muito bom – atingir essa marca – foi uma grande conquista, mas na Copa do Mundo o calibre é muito diferente. Portanto, você tem que manter os pés no chão, ainda há muito para se fazer”, completou Löw, que agora terá tempo para observar o elenco para o mundial.

Destaque nas últimas apresentações e em busca de uma vaga no elenco para a Copa do Mundo, Goretzka também celebrou a campanha realizada pela seleção nas Eliminatórias.

“Essa foi uma qualificação muito bem sucedida. Provamos ter consistência, mesmo contra equipes inferiores. Marcamos dois, três gols em quase todos os jogos. Primeiramente, tínhamos que selar essa fase hoje, e em segundo plano mostrar um bom futebol”, disse o meio-campista do Schalke 04.