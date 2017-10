Na reestreia de Heynckes, Bayern busca reabilitação na Bundesliga diante do Freiburg

No sábado (14), os bávaros recebem o SC Freiburg, time que ocupa a décima quinta colocação do Campeonato Alemão. Após a parada da data FIFA que determinou as seleções que se classificaram para a Copa do Mundo na Rússia, as duas equipes voltam para disputar a Bundesliga, se enfrentando em Munique.

Ainda em uma fase conturbada, vindo de dois empates pela Bundesliga e uma derrota na UEFA Champions League, o FC Bayern anunciou um antigo conhecido para tentar resolver os problemas e acalmar os ânimos da equipe, o ex-aposentado, Jupp Heynckes. Heynckes foi anunciado na quinta-feira (06) e foi apresentado pelo Bayern na segunda-feira (09). Mesmo em uma fase ruim, o Bayern de Munique ocupa a segunda colocação da tabela, com diferença de cinco pontos para o atual líder, o Borussia Dortmund.

- Apresentação de Jupp Heynckes no Bayern

Já para o Freiburg, ainda há muito para se arrumar no time da Floresta Negra, a raposa não vive uma boa fase e ocupa a décima quinta posição da tabela. Apesar de estar na parte de baixo, o SC Freiburg vem de uma vitória sofrida diante o Hoffenheim, por 3 a 2. Mas a vitória não foi necessária para espantar a má fase.

Estatísticas

Nos últimos cinco confrontos entre Bayern e Freiburg, o Gigante da Baviera leva a melhor, o time de Munique conta com quatro vitórias e uma derrota. O Bayern marcou 13 gols e sofreu quatro gols.

A última vitória do SC Freiburg sobre o Bayern de Munique foi em 2015, onde a raposa venceu por 2 a 1, no Schwarwald-Stadion.

O Freiburg nunca conseguiu vencer o Bayern de Munique na Allianz Arena.

Alguns desfalques podem mudar o rumo da partida, o FC Bayern não conta com Vidal, Neuer, Ribéry, Thiago e Bernat. O SC Freiburg possui também bastantes desfalques: Niedermeier, Gulde, Kempf, Meffert e Abrashi.

Preparativos para o duelo

O clima já é de jogo, em entrevista coletiva ambos os técnicos avaliaram o seu adversário e deram uma prévia do que está por vir.

Jupp Heynckes: "Eu fui e sou um treinador apaixonado, estou muito feliz em trabalhar com meus jogadores, espero que amanhã veremos uma equipe altamente motivada e dedicada".

"Tenho o maior respeito diante de Freiburg. O que o treinador e sua equipe realizam ano após ano é sensacional!", completou Heynckes.

"Estamos ansiosos para o jogo no sábado, sabemos como o Bayern joga. Mas o que nos ajuda? Devemos também defender!", afirmou Christian Streich, técnico do SC Freiburg.

"Nós vamos para Munique e não queremos perder.", finalizou Christian Streich.