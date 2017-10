Schalke aproveita superioridade numérica e derrota Hertha fora de casa

Depois da interrupção para a Data FIFA, as equipes alemãs voltaram a campo para a disputa de mais uma rodada - a oitava - da Bundesliga. Neste sábado (14), o Hertha Berlin recebeu o Schalke 04 no Estádio Olímpico de Berlim, no Oeste da capital alemã.

Em uma atuação muito abaixo dos donos da casa, os Azuis Reais levaram a melhor, vencendo por dois a zero. Com os três pontos conquistados, o time de Gelsenkirchen vai à sexta colocação, com 13 pontos.

Schalke é levemente superior em primeiro tempo morno

O treinador Pál Dárdai não promoveu grandes alterações em seu time, em relação ao que arrancou o empate com o Bayern na última rodada. Já o italiano Domenico Tedesco mudou bastante sua escalação com as entradas do argentino Di Santo e do austríaco Burgstaller no comando de ataque.

As modificações do técnico dos Azuis Reais surtiram efeito: apesar de jogar fora de casa, o Schalke começou a partida melhor. Com mais posse de bola, dominava o meio-campo e criava as melhores chances de gol. Entretanto, pecava no último passe, assim, não eram criadas chances mais agudas.

As melhores oportunidades dos donos da casa vinham com o ponta direito Weiser, que incomodava os defensores adversários. O primeiro cartão da partida foi para Meyer, justamente por falta no camisa 23 do Hertha. Aos 40, foi a vez de Darida receber o amarelo.

Haraguchi comete falta em Burgstaller (Foto: FC Schalke 04/ Divulgação)

Quando o primeiro tempo parecia se encaminhar para um final tranquilo, aos 44, o atacante japonês Genki Haraguchi deu uma entrada violenta em Burgstaller e, por isso, recebeu o vermelho direto.

Com um a mais, visitantes dominam segundo tempo

Depois da expulsão, Dárdai promoveu mudanças em seu time na volta do intervalo: Davie Selke fez sua estreia, entrando no lugar de Ondrej Duda. Já Mathew Leckie substituiu Salomon Kalou.

Logo aos 52, Harit fez uma bela jogada individual dentro da área e acabou derrubado por Darida: pênalti para os visitantes. Na cobrança, Leon Goretzka balançou as redes mais uma vez para abrir o placar.

Meia do Schalke cobra pênalti (Foto: FC Schalke 04/ Divulgação)

Liderando o placar, os visitantes seguiram pressionando, com boas jogadas de Oczipka pelo lado direito de seu ataque. Mesmo com as substituições, a Velha Senhora não conseguia reagir.

Aos 78, o defensor Rekik errou na saída de bola, perdendo-a para o brasileiro Naldo, que serviu Burgstaller. Tocando na saída do goleiro Jarstein, o austríaco ampliou a vantagem e garantiu a vitória da equipe de Gelsenkirchen: dois a zero.

Na próxima rodada, o Schalke recebe o Mainz na sexta-feira (20). Já o Hertha vai ao Estádio da Floresta Negra visitar o Freiburg no domingo (22).