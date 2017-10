RB Leipzig surpreende, bate Borussia Dortmund e entra na briga pela liderança

Um jogo movimentado, brigado e disputado, como se esperava do nível das duas equipes. Ao fim das contas, um placar surpreendente e merecido, além do fato de não haver mais equipes invictas na elite do futebol alemão na atual temporada. Em jogo válido pela oitava rodada da Bundesliga 2017-18, disputado no Signal Iduna Park, o RB Leipzig venceu o Borussia Dortmund de virada por 3 a 2. Aubameyang marcou os gols dos donos da casa, mas Sabitzer, Poulsen e Augustin garantiram o triunfo histórico e importante dos Saxões.

Com o resultado, o BVB perdeu a invencibilidade na temporada e o bom retrospecto de 41 jogos sem perder como mandante no Campeonato Alemão. Além disso, aproximou a briga pela liderança com os concorrentes. O time segue na primeira posição, com 19 pontos. Por outro lado, os três pontos conquistados pelos Touros Vermelhos garantiram o clube da Alemanha Oriental na terceira colocação, com 16 pontos, atrás do próprio Dortmund e do Bayern de Munique.

A próxima rodada da Bundesliga será disputada no fim de semana e as equipes entram em campo às 11h30 do sábado (21). O RB Leipzig encara o Stuttgart na Red Bull Arena, enquanto o Borussia Dortmund vai medir forças contra o Eintracht Frankfurt, na Commerzbank Arena.

Foto: Patrik Stollarz|AFP|Getty Images

BVB sai na frente, mas Leipzig busca virada

O Dortmund queria abrir vantagem desde os primeiros minutos e ter tranquilidade diante de um forte adversário. A princípio, a estratégia pareceu fluir bem quando Aubameyang abriu o placar aos quatro minutos. O atacante gabonês aproveitou falha de Ilsanker, avançou sozinho em velocidade e finalizou na saída de Gulácsi para deixar sua marca. Mas o RB Leipzig não sentiu o golpe. Primeiro tentou o empate com perigoso chute de Augustin, mas Bürki evitou. Aos 10 minutos, porém, não teve como evitar. Halstenberg cobrou falta e Sabitzer igualou o jogo com uma testada firme na bola.

O jogo ficou aberto, com chances de gol para as duas equipes, que buscavam a vitória parcial a todo instante, embora encontrassem dificuldades para chegarem às metas adversárias por causa da boa atuação do setor defensivo. Por ser mais perigoso quando estava no ataque, os visitantes foram premiados com a virada. Aos 25 minutos, Bruma deixou Poulsen na cara do gol. O atacante aproveitou a oportunidade e balançou as redes. O Dortmund não queria terminar a etapa inicial como derrotado e teve excelente chance de novo empate com Mario Götze, mas Gulácsi fez espetacular defesa para manter o triunfo parcial no confronto.

Foto: Lars Baron|Bongarts|Getty Images

Expulsões, pressão aurinegra e vitória saxã

O segundo tempo foi de máxima intensidade. O técnico Peter Bosz promoveu alterações com o objetivo de deixar o Borussia Dortmund ainda mais ofensivo e minimizar os danos causados pela desvantagem no primeiro tempo, mas o efeito foi reverso. Aos três minutos, Sokratis Papastathopoulos derrubou Augustin dentro da área e a arbitragem assinalou penalidade máxima, além de expulsar o zagueiro aurinegro. Na cobrança, Augustin cobrou no lado oposto de Bürki e marcou o terceiro gol do RB Leipzig.

A situação pareceu melhorar aos donos da casa quando o Dortmund teve chance de reação e buscar no mínimo um empate. Primeiro com a expulsão do zagueiro Ilsanker. O defensor dos Saxões recebeu dois cartões amarelos em três minutos e deixou o campo mais cedo. Com a igualdade de jogadores no gramado, o BVB pressionou e adiantou suas peças.

Em seguida, Upamecano provocou a queda de Aubameyang dentro da área e o árbitro Denis Aytekin solicitou ajuda da arbitragem de vídeo. Um minuto após a solicitação, o pênalti foi marcado. Na cobrança executada aos 19 minutos, Aubameyang deixou sua marca novamente e assumiu a artilharia da Bundesliga de maneira isolada.

A partir desse instante, o Borussia Dortmund pressionou, colocou suas peças no campo ofensivo e não desistiu até o último lance. Em contrapartida, o RB Leipzig passou a administrar o resultado positivo e tentou ameaçar nos contra-ataques, mas não encontrou tanta facilidade e foi encurralado pelos aurinegros no campo de defesa. Foram três lances de maior destaque e perigo. Primeiro, Aubameyang acionou Gonzalo Castro, mas o meia não conseguiu completar cruzamento. Depois, Yarmolenko tentou o empate de cabeça, mas Gulácsi fez a defesa. Nos acréscimos, Aubameyang aproveitou falha de Halstenberg, disputou com o marcador e chutou; Gulácsi fez defesa espetacular. No rebote, Yarmolenko não aproveitou o gol vazio e completou mal. Com isso, a vitória do RB Leipzig foi bastante comemorada para a equipe situada na antiga Alemanha Oriental.