Fortuna Düsseldorf bate Arminia Bielefeld e se isola na liderança da 2. Bundesliga

O Arminia Bielefeld encarou o Fortuna Düsseldorf na Schüco Arena em partida válida pela 10ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste sábado (14). Os arminen querendo se aproximar do G-3 teve pela frente o atual líder e que vinha de um bom momento na temporada.

Em um confronto disputado os visitantes venceram por 2 a 0 com gols de Raman e Neuhaus. Com o resultado deixou os rot-weiss continuam na liderança com 25 pontos. Já os arminen estão em quarto com 17 pontos.

A próxima partida do Arminia Bielefeld vai ser contra o Holstein Kiel no Holstein-Stadion no próximo sábado (21). Enquanto que o Fortuna Düsseldorf recebe o Darmstadt na Esprit Arena na próxima sexta-feira (20).

O primeiro gol saiu aos 35 minutos numa assistência de Hennings para Raman, o atacante belga ganhou na velocidade do marcador e mandou na saída do goleiro Ortega e deixou sua equipe na frente do marcador.

Já na etapa final aumentaram aos 31 minutos na bola tocada de Schmitz, o lateral serviu para Neuhaus se livrar dos marcadores e só empurrar para as redes, decretando mais uma vitória para sua equipe na competição.

Após saída de Ismail Atalan do comando técnico, Bochum derrota o Sandhausen em casa

No Vonovia Ruhrstadion o Bochum enfrentou o Sandhausen, a equipe do Vale do Ruhr demitiu nesta semana Ismail Atalan pelos maus resultados na atual temporada e quem comandou a equipe foi o interino Jens Rasiejewski da equipe sub-19 e jogou contra um adversário que faz bom campeonato.

O duelo foi amarrado e os mandantes venceram por 2 a 0 com gols de Hinterseer e Stöger. Com o resultado levou os camundongos para 11° com 13 pontos. Já os alvinegros estão em terceiro com 17 pontos.

A próxima partida do Bochum vai ser contra o Eintracht Braunschweig no Eintracht-Stadion no próximo sábado (21). Enquanto que o Sandhausen receberá o St. Pauli no BWT-Stadion am Hardtwald na próxima segunda-feira (23).

Em jogo de quatro gols Dynamo Dresden e Ingolstadt só empatam

O Dynamo Dresden jogou contra o Ingolstadt no DDV-Stadion, os amarelos fazendo uma campanha irregular na temporada recebeu em seu estádio outro adversário que tenta melhorar sua situação na competição, após um início de temporada ruim.

Num confronto de quatro gols o duelo terminou empatado em 2 a 2, os gols do time mandante foram de Mlapa um deles em cobrança de pênalti. Para os visitantes gols de Gaus e Morales. O resultado deixou os amarelos em 10° com 13 pontos. Já os Schanzer estão em 13° com 11 pontos.

No próximo jogo o Dynamo Dresden enfrenta o Nuremberg no Max-Morlock-Stadion no próximo domingo (22). Enquanto que o Ingolstadt recebe o Heidenheim no Audi-Sportpark na próxima sexta-feira (20).