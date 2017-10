Em duelo movimentado, Mainz 05 vence Hamburgo e sobe na tabela

O Mainz 05 jogou contra o Hamburgo na Opel Arena em duelo válido pela 8ª rodada da Bundesliga 2017/18, neste sábado (14). As duas equipes fazendo campanhas parecidas na atual temporada buscavam o triunfo para se afastarem da zona de rebaixamento.

Num jogo movimentado os donos da casa venceram por 3 a 2 com gols de Maxim, Bell e Latza. Para os visitantes os gols foram de Walace e Salihovic em cobrança de pênalti. Com o resultado levou os 05 para 10° com 10 pontos. Já os dinos estão em 15° com 7 pontos.

A próxima partida do Mainz 05 vai ser contra o Schalke 04 na Veltins-Arena na próxima sexta-feira (20). Enquanto que o Hamburgo recebe o Bayern de Munique no Volksparkstadion no próximo sábado (21).

Logo no começo da partida aos dois minutos os donos da casa abriram o marcador na tabelinha entre Donati e Öztunali, o lateral italiano recebeu de volta e serviu para Maxim sem marcação mandar no canto direito do goleiro Mathenia e deixar sua equipe em vantagem.

Só que aos nove minutos os dinos chegaram ao empate, Hahn cobrou a falta curta a defesa cortou mal e sobrou para o brasileiro Walace arriscar cruzado e deixar tudo igual o duelo. Depois tiveram a chance de virar com Wood só que o atacante mandou em cima de Adler.

Na etapa final o time da casa marcou o segundo aos sete minutos numa cobrança de escanteio batido por Öztunali, a defesa cortou para trás e Stefan Bell oportunista só escorou ao gol vazio. Não demorou muito para o terceiro sair e veio aos 13 minutos na assistência de Brosinski para Latza arriscar de canhota e deixar sua marca na partida e contando a com a colaboração de Mathenia.

No final da partida os visitantes tiveram um pênalti a seu favor cometido e teve o uso do recurso externo de vídeo, ao ver a mão do zagueiro Diallo no arremate de Schipplock. Na cobrança, Salihovic bateu e converteu, mas não sendo suficiente para evitar mais uma derrota dos dinos no campeonato.