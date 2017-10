Borussia M'Gladbach supera Werder, vence mais uma e sobe na tabela

Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach entraram em campo neste domingo (15) em partida de fechamento da 8ª rodada da Bundesliga, disputado no Weserstadion, em Bremen. Os Potros saíram vitoriosos por 2 a 0, com gols de Stindl e Jannik Vestergaard.

O resultado levou o Borussia Mönchengladbach ao 5º lugar na competição, com 14 pontos, enquanto o Werder, em péssima fase, segue em 17º com apenas 4 pontos e ainda sem vencer na competição depois de oito rodadas. Os Potros voltam a campo no sábado (21), diante do Bayer Leverkusen, em clássico do Rio Reno, no Borussia-Park, enquanto os Papagaios, em duelo dos desesperados, visita o lanterna Colônia, no domingo (22).

Stindl anota belo gol e abre vantagem na primeira etapa

Mesmo atuando dentro de casa e em uma situação caótica na tabela de classificação – o Werder não teve forças para tentar impor seu ritmo de jogo desde o início da etapa inicial, deixando o controle da partida nos pés do Borussia Mönchengladbach. A posse de bola, que chegava a 71% para os visitantes, foi corroborada depois de jogada de velocidade de Hazard em um excelente contra golpe, exigindo excelente defesa do arqueiro dos papagaios. No rebote, Lars Stindl demonstrou classe, cortou um defensor e anotou um belíssimo gol no Weserstadion.

Apático, o time da casa não demonstrou reação alguma após o gol sofrido, sendo assim, os Potros aproveitaram para continuar incomodando – principalmente com Hazard e Raffael, extremamente ativos na partida, buscando triangulações e com boa colaboração no terço final do campo. Os visitantes dobraram a vantagem através de Jannik Vestergaard, ex jogador do Werder, em cabeçada precisa, no ângulo.

Os comandados de Dieter Hecking poderiam ter aumentado a vantagem ainda na etapa inicial, devido ao grande domínio no meio-campo e nos duelos contra a defesa dos Papagaios. Os donos da casa, apesar da inferioridade, tiveram duas boas chances para diminuir o prejuízo, mas acabaram parando em boa defesa de Sommer e na péssima pontaria de Delaney.

Gladbach controla jogo e impõe mais uma derrota ao Werder

De volta para a etapa complementar com uma postura diferente e algumas mudanças táticas, o Werder até tentou imprimir algum tipo de pressão, mas foi o Borussia Mönchengladbach que chegou com mais perigo – novamente com Thorgan Hazard, exigindo grande intervenção de Pavlenka em finalização de fora da área.

O domínio dos Foals, todavia, diminuiu com a tentativa de imposição do Werder, que começava a chegar com perigo – essencialmente através de Junuzovic, em finalização de fora. Os visitantes responderam com ele, mais uma vez, Thorgan Hazard. O belga recebeu, cortou a marcação e finalizou com força, parando novamente em Pavlenka.

A partida também contou com o retorno de Ibrahima Traoré, de volta após uma grave lesão na coxa. O habilidoso meia-atacante entrou na vaga do norte-americano Fabian Johnson, de atuação discreta. Já o jogador da Guiné, por sua vez, entrou bem, sendo bastante participativo nas jogadas de contra-ataque e arriscando de fora da área.

O Werder tentou, no início da etapa complementar, equilibrar a partida, mas foram apenas alguns lapsos de bons momentos. Os visitantes logo retomaram o controle do confronto e quase aumentaram a vantagem em cabeçada do capitão Lars Stindl, acertando a trave de Pavlenka.