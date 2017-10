Holstein Kiel vence Heidenheim em jogo de viradas e permanece na vice-liderança

O Heidenheim enfrentou o Holstein Kiel na Voith-Arena em partida válida pela 10ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste domingo (15). A equipe do sudoeste alemão fazendo uma temporada ruim teve por outro lado um adversário que vem sendo a sensação da competição com uma grande campanha até o momento.

Em um jogo cheio de gols os visitantes se deram bem e venceram por 5 a 3 com três gols de Ducksch, ainda marcaram Drexler e Kinsombi. Para o time da casa os gols foram de Schnatterer duas vezes e Busch. Com o resultado deixou o time do norte alemão na segunda colocação com 22 pontos. Já os blau-rot estão na zona de playoffs em 16° com 8 pontos.

A próxima partida do Heidenheim vai ser contra o Ingolstadt no Audi-Sportpark na próxima sexta-feira (20). Enquanto que o Holstein Kiel recebe o Arminia Bielefeld no Holstein-Stadion no próximo sábado (21).

O time da casa abriu o marcador aos nove minutos, Wittek serviu para o capitão Marc Schnatterer arriscar de fora da área e marcar um belo gol para os blau-rot na partida.

Só que os azuis chegaram ao empate aos 40 minutos Mühling serviu na medida para Ducksch arriscar no canto de Kevin Müller e deixar tudo igual. A virada chegou três minutos depois num pênalti cometido por Wittek em cima de Ducksch que o fez ser expulso. Na cobrança, o atacante bateu e converteu virando a partida.

No início da etapa final os mandantes empataram aos três minutos Busch foi ganhando espaço e arriscou de fora da área, a bola desviou em Schmidt e enganou o goleiro Kronholm, igualando o marcador. A virada chegou aos sete minutos com Schnatterer, o capitão da equipe cobrou a falta de forma magistral, sem chances de defesa ao arqueiro adversário.

Mas um minuto depois os visitantes igualaram no arremate de Ducksch, a bola explodiu no travessão e sobrou livre para Drexler mandar para o gol vazio.

E aos 36 minutos o time azul virou o jogo no cruzamento feito por Schindler na cabeça de Ducksch, a bola bateu na trave e sobrou para Kinsombi mandar para o gol. Para fechar a conta Ducksch marcou mais um e o terceiro no jogo aos 38 minutos, após desviar o cruzamento de Weilandt e decretar a quarta vitória seguida da sua equipe na competição.

Greuther Fürth marca no fim e derrota o Erzgebirge Aue, mas continua na zona de rebaixamento

No Sportpark Ronhof Thomas Sommer o Greuther Fürth jogou diante do Erzgebirge Aue, os verdes tentando espantar a má fase encarou um adversário que quer se afastar da zona de rebaixamento.

Os mandantes levaram a melhor e venceram por 2 a 1 com gols de Narey e Steininger. Para os visitantes o gol foi de Bunjaku. Com o resultado ainda deixou os verdes na zona de rebaixamento em 17° com 7 pontos. Já os violetas estão em 10° com 13 pontos.

No próximo jogo do Greuther Fürth será contra o Union Berlin no Stadion An den Alten Försterei no próximo sábado (21). Enquanto que o Erzgebirge Aue recebe o Jahn Regensburg no Sparkassen-Erzgebirgsstadion no próximo domingo (22).

Union Berlin vence o Jahn Regensburg e entra provisoriamente no G-3

O Jahn Regensburg encarou o Union Berlin na Continental Arena, a equipe da Baviera lutando para não se aproximar da zona de rebaixamento jogou contra um time que vem crescendo no campeonato, depois de um início irregular.

Numa partida disputada e com pênalti perdido da equipe mandante, os berlinenses venceram por 2 a 0 com gols de Polter e Gogia. O resultado levou o time da capital para terceira colocação com 18 pontos. Já os vermelhos estão em 14° com 9 pontos.

A próxima partida do Jahn Regensburg será contra o Erzgebirge Aue no próximo domingo (22). Enquanto que o Union Berlin recebe o Greuther Fürth no próximo sábado (21).